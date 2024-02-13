Скрытая ненависть: фразы, которые с головой выдадут того, кто точит на вас зуб

Конечно, всем угодить невозможно. Открытое столкновение интересов – это еще полбеды. Как понять, что человек вас не любит? Прислушайтесь к тому, что она говорит.

"Ничего страшного"

Если человеку доставили неудобства и услышали в ответ на свое прощение эту фразу, то знайте, что она вовсе не означает полноценное прощение. Чаще ее используют те, кто привык избегать конфликтов, но пытается переварить весь негатив незаметно. Поэтому не удивляйтесь, если после произнесения этой фразы отношение к вам изменится в худшую сторону. Желательно не игнорировать неприятность, а сделать все возможное, чтобы решить ее, возместить ущерб, иначе будьте уверены, что на вас притаили обиду.

"Наверное, приятно быть в центре внимания"

Нередко обиженные люди пытаются намекнуть, кто стал виновником их раздражения. В то же время, они также не упускают возможности отыграться. Как результат, они часто адресуют человеку достаточно двусмысленные комментарии. Но как только вы обратите на это их внимание, вас сразу могут обвинить в чрезмерно серьезном отношении к простым словам и желании показать, что вы выше других.

"Возможно в другой раз"

Если кто-то отменяет общие планы без видимых причин или отказывается от назначения новых встреч, вероятно, этот человек пытается дистанцироваться. Подумайте, чем вы могли обидеть человека, что он хочет получить время на размышления и разобраться в своих чувствах. Однако можете порадоваться, что вам не отказали в грубой форме. Это значит, что у вас еще есть шанс.

"Не могу согласиться"

Если человек притаил на вас обиду, он может противоречить вам на каждом шагу. Чаще раздражение вырывается в форме принципиального несогласия с вашим мнением. Те, кто держит в себе негатив, с одной стороны хотят вас наказать, а с другой — не желают показывать свое оскорбление. Поэтому им остается только затачивать на вас зуб.

Как понять, что вас недолюбливают / Фото: Pexels

"Тебе не понять"

Обиженные люди никогда не будут беседовать с вами прямо, но если ситуация заставляет их это делать, они будут себя дистанцировать и демонстрировать различия между вами. Например, если это родственник, то между вами слишком много общего, а потому прервать разговор можно лишь фразой типа "тебе не понять". Она скорее указывает на отказ от общения.

"Бестит, если честно"

Так или иначе большинство людей желает мести, а потому им кажется справедливым наказание противника. Однако, если у него дела обстоят лучше, человека увлекает настоящее раздражение, которое довольно трудно скрывать. Поэтому она и будет откровенно говорить, что ваши действия или слова ее раздражают.

"Это сарказм"

Как правило, попытки "проглотить" оскорбление не заканчиваются ничем хорошим, а потому чувства рано или поздно находят выход. Если человек пока не готов вас обидеть прямо, он будет "сочиться" сарказмом. В том числе и тогда, когда время для шуток неуместно.

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