Скрытая угроза в чашке: диетологи советуют отказаться от этого вида кофе

Напиток может содержать большое количество сахара и растительных жиров / © Credits

Реклама

Кофе «3-в-1» в пакетиках вреден из-за своего состава, где на первых местах вместо кофе — сахар, глюкозно-фруктозный сироп и гидрогенизированное пальмовое масло, а доля самого кофе составляет менее 8%.

Об этом пишет Medonet.pl.

Реклама

Все три ингредиента, стоящие в начале списка, вредны для здоровья.

Реклама

По словам экспертов, избыточное количество сахара в рационе приводит к повышению АД и увеличению концентрации триглицеридов.

Это, в свою очередь, напрямую связано с ускоренным развитием атеросклероза, который может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, сахар оказывает влияние на массу тела и ухудшает самочувствие.

Еще один недостаток кофе «3-в-1» — калорийность. Одна порция объемом 150 мл может содержать около 73 ккал, в то время как чашка черного кофе без добавок объемом 200 мл — всего около 2 ккал.

Чем заменить кофе «3-в-1»

Специалисты советуют выбирать натуральный кофе в зернах, молотый или обычный растворимый кофе без добавления сахара. По желанию к ней можно самостоятельно добавить молоко или сливки.

Реклама

Альтернативой также могут стать зеленый чай, матч или мате. Тем, кто предпочитает напитки без кофеина, подойдет вода с лимоном или имбирем.

В то же время диетологи отмечают, что проблема заключается не в растворимом кофе как таковом, а в составе готовых смесей. Поэтому перед покупкой следует обращать внимание на количество сахара и наличие гидрогенизированных жиров.

Ранее сообщалось, что чрезмерное потребление кофе может иметь противоположный эффект, а именно ускорять сердцебиение, усиливать тревожность и возбуждение, а также мешать засыпанию. Все это способно отрицательно влиять на настроение и уровень стресса.

Новости партнеров

Новости партнеров