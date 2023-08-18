Скрытые жесты, которые покажут, что мужчина в вас влюбился или хочет разорвать отношения

Наверное, каждой женщине очень интересно знать, влюблен ли в нее мужчина. Особенно на этапе зарождения пары, поскольку известно, что женщины влюбляются быстрее, а у мужчин этот процесс несколько замедлен. Тем более, что всегда очень хочется проверить серьезность намерений партнера. Итак, как узнать, что мужчина в вас действительно влюбился или хочет прекратить общение – читайте дальше.

Поза мужчины

Если мужчина рядом с вами пытается распрямить плечи, втянуть живот и выровнять осанку, значит, он к вам относится серьезно. Поскольку хочет, чтобы вы поняли, что он силен и сможет вас защитить в случае необходимости.

Взгляд

Человек, который заинтересован в отношениях с вами, всегда будет пытаться поймать ваш взгляд. Чтобы понять, что он вам не безразличен, и вы испытываете к нему такие же глубокие чувства. А еще любящий вас человек будет смотреть на вас с нежностью и преданностью.

Улыбка

Человек, который искренне любит вас, будет откровенно показывать вам свои эмоции. Когда он будет вас видеть, на его лице будет невольно появляться искренняя и ласковая улыбка. О таком состоянии в народе шутят – сияет, как медный пятак. Вы ни в коем случае не увидите на его лице признаков безразличия, поскольку влюбленный мужчина при любой возможности будет хотеть с вами общения, поэтому будет искренне радоваться этому.

Он вас внимательно слушает

Даже если вам кажется, что вы рассказываете какие-то глупости, человек, который искренне вас любит, будет заинтересован слушать вас. Также он слышит ваш голос в переполненном громком помещении. И будет повторять ваши слова и жесты, это случается тогда, когда вы очень нравитесь мужчине.

Человек хочет быть ближе

Влюбленные люди всегда хотят быть рядом друг с другом. Поэтому речь тела влюбленного мужчины будет четко об этом говорить: он будет пытаться стать к вам поближе, наклониться, взять за руку или талию.

Признаки того, что мужчина вас разлюбил

Чтобы хорошо разобраться в чувствах, которые мужчина к вам испытывает, нужно знать также жесты, которые говорят о незаинтересованности. Человек, который хочет прекратить отношения, делает так:

постоянно чешет уши;

поддерживает ладонями подбородок и потирает его во время разговоров с вами;

постукивает ногой по полу;

старается смотреть в сторону, а не на вас;

рисует на салфетке или на бумаге при разговоре с вами;

пытается взять в руки любой предмет и нервно им играет;

следует готовиться к разрыву отношений, если мужчина сидит со скрещенными руками или ногами и не заинтересован в разговоре с вами.

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