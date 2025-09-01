Скрытый мир: ученые обнаружили гигантскую экосистему внутри Земли

Внутри Земли обнаружили гигантскую экосистему

Под ногами человечества лежит удивительная экосистема, которая до недавнего времени оставалась практически неизведанной. Она получила название «подземные Галапагосские острова» благодаря своему невероятному биоразнообразию, которое, по оценкам ученых, может сравниться или даже превзойти генетическое богатство жизни на поверхности планеты.

Исследовательская группа, представившая свою работу на ежегодной встрече Американского геофизического союза в 2018 году, обнаружила, что эта скрытая биосфера значительно больше, чем считалось ранее. Она примерно вдвое превышает по объему все океаны вместе взятые, пишет T4.

Ученые сообщили, что около 70% всех микробов на планете обитает именно под землей. Общая масса этих организмов составляет от 15 до 23 миллиардов тонн углерода — в сотни раз больше, чем масса всех людей на поверхности. Этот подземный мир, несмотря на отсутствие света, сокрушительное давление, высокие температуры и почти полное отсутствие питательных веществ, кишит жизнью. Здесь доминируют бактерии и археи, но исследователи также обнаружили эукариоты, например, нематоду, найденную на глубине более 1,4 км в южноафриканской золотой шахте.

Прийти к таким выводам стало возможным благодаря сверхглубокому бурению, образцы которого были взяты с глубины до 5 км. Как отметила Карен Ллойд, доцент микробиологии из Университета Теннесси, «десять лет назад мы взяли пробы только из нескольких мест, где ожидали обрести жизнь». Теперь стало очевидно, что микроорганизмы можно обнаружить практически везде, хотя исследователи, очевидно, исследовали лишь ничтожно малую часть глубокой биосферы.

Это открытие поднимает важные вопросы о границах жизни на Земле и за ее пределами, поскольку позволяет изучать, как организмы выживают в экстремальных условиях. По словам микробного эколога Рика Колвелла, мы еще не знаем, как эта подземная жизнь влияет на жизнь на поверхности и наоборот, а также только начинаем понимать уникальный метаболизм, позволяющий им существовать в таких враждебных условиях.

