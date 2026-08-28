Сквиши снова покоряют детей и взрослых: что это за тренд и как сделать модную игрушку дома

Что такое сквиши / © Фото из открытых источников

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Сквиши снова вернулись в моду. Эти мягкие игрушки, которые можно сжимать, мять и наблюдать, как они постепенно восстанавливают форму, переживают новую волну популярности. В 2026 году особое внимание приобрели необычные дизайны, коллекционные серии и сквиши в виде продуктов. Рассказываем, что такое сквиши, какие модели сейчас больше всего интересуют детей и взрослых и как сделать простую игрушку своими руками.

Сквиши: что это такое и почему эти игрушки снова стали популярными

Сквиш — это мягкая сенсорная игрушка, которую приятно сжимать в руках. Название происходит от английского слова «squish», что означает «сжимать» или «мять». Главная особенность классического сквиша состоит в том, что после сжатия он постепенно возвращается в свою первоначальную форму. Именно этот эффект привлекает многих людей.

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Если вы до сих пор не знали, что такое сквиши, то проще представить их как мягкие игрушки-антистресс. Их можно собирать, использовать как брелки или просто сжимать, когда хочется занять руки.

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Новую популярность тренда поддерживают социальные сети, видео с распаковками и желание собирать необычные коллекции.

Сквиши 2026: какие модели и дизайны сейчас в тренде

Если раньше популярны были преимущественно милые животные, фрукты и сладости, то сквиши 2026 стали значительно разнообразнее.

Особую популярность получили игрушки, которые выглядят почти как настоящая еда. В тренде можно увидеть вареники, булочки, кусочки сыра, сливочное масло, пирожные и другие необычные продукты.

Отвечая на вопрос, какие сквиши в тренде, можно выделить еще одну интересную тенденцию — коллекционные наборы и коробки-сюрпризы. Покупатель не всегда знает, какой вариант получит, поэтому появляется азарт собрать всю серию.

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Трендовые сквиши: от вареников до коробок-сюрпризов

Среди наиболее интересных вариантов особое место занимают трендовые сквиши в виде еды. Чем необычнее дизайн, тем больше он привлекает внимание в социальных сетях.

К примеру, обычный вареник, кусочек масла или сыра в мягком исполнении может превратиться в коллекционную игрушку. Популярными остаются милые персонажи с большими глазами, миниатюрные сквиши и модели, которые можно прикрепить к ключам или рюкзаку.

Отдельно стоит упомянуть коробки-сюрпризы. Именно неизвестность делает покупку более интересной: открыв упаковку, можно найти обычный или редкий вариант из коллекции.

Сквиши своими руками: как сделать модную игрушку дома

Необязательно тратить деньги на готовые игрушки. Простые сквиши своими руками можно сделать дома из доступных материалов.

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Для этого понадобятся бумага, цветные карандаши или фломастеры, ножницы, прозрачный скотч и легкий наполнитель. Сначала нужно придумать дизайн. Это может быть что угодно: клубника, котик, вареник, кусочек торта или собственный вымышленный персонаж.

Самодельная игрушка станет не только способом сэкономить, но и интересным творческим занятием для детей и взрослых.

Как сделать сквиш из бумаги: простой способ для детей и взрослых

Если вы хотите узнать, как сделать сквиш, начните с самого простого бумажного варианта. Нарисуйте или распечатайте два одинаковых изображения будущей игрушки и раскрасьте их.

Для крепости бумагу можно оклеить прозрачным скотчем. Затем вырежьте обе части и соедините края скотчем, оставив небольшое отверстие.

Внутрь положите немного смятых салфеток, легкой бумаги или другого безопасного мягкого наполнителя. Не стоит заполнять игрушку слишком плотно, в противном случае ее будет неудобно сжимать.

После этого отверстие заклеивают — и бумажный сквиш готов. Конечно, он не будет иметь такого же эффекта, как фабричная пенная модель, однако сделать его можно буквально через несколько минут.

Игрушки-антистресс: почему сквиши так приятно сжимать

Сквиши относятся к категории игрушек-антистресс, хотя их главная функция — прежде всего, развлечение и приятные тактильные ощущения.

Повторяющееся движение очень простое: сжать игрушку, отпустить ее и посмотреть, как она возвращается в исходную форму. Именно эта механика делает сквиши интересными для многих людей.

Их можно держать на рабочем столе, брать с собой в дорогу или использовать просто тогда, когда хочется чем-нибудь занять руки. В то же время, сквиш не является медицинским средством и не должен рассматриваться как способ лечения стресса или тревожности.

Сквиши для детей: что нужно знать родителям перед покупкой

Выбирая сквиши для детей, важно обратить внимание не только на дизайн. Качественная игрушка не должна иметь резкого химического запаха, повреждений или легко отрывающихся деталей.

Если сквиш начал трескаться или разрушаться, его лучше заменить. Для маленьких детей особенно опасны могут быть мелкие элементы и наполнители, которые можно случайно проглотить.

Также детям следует объяснить, что сквиши нельзя разрезать, греть или использовать не по назначению.

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