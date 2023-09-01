Слабость и сонливость: почему в дождливую погоду мы себя плохо чувствуем и как с этим справиться

Исследования показали, что из-за экстремального изменения погоды действительно может ухудшаться физическое и психическое здоровье. Например, при аномальной жаре появляется стресс, а при резком понижении температуры хочется есть. А что с дождливой погодой?

Научные исследования показали, что сама дождливая погода не связана с сонливостью или слабостью. Такое состояние эксперты связывают, скорее, с общей атмосферой вокруг.

Есть несколько причин, почему вы можете чувствовать сонливость и слабость в дождливые дни. Одна из них – недостаток солнечного света. Когда наше тело подвергается воздействию ультрафиолета, оно выделяет меньше мелатонина и больше серотонина. Поэтому люди становятся внимательнее, бодрее. А вот отсутствие света в дождливый день влияет наоборот: вы можете ощущать слабость, сонливость, общую усталость.

Еще одна причина состоит в влажности. Когда на улице идет дождь, воздух словно становится "тяжелее". В результате тело работает больше, чтобы поддерживать гомеостаз. А это может быть достаточно изнурительным, поэтому кое-кому хочется просто закрыть глаза на несколько минут и отдохнуть.

Свою роль играет и шум дождя. Дождь считается так называемым "розовым шумом", то есть он, подобно "белому шуму", содержит все частоты, которые способны услышать люди. Однако от белого розового шума отличается тем, что энергия в нем распределяется на всех частотах неравномерно.

Согласно исследованиям 2012 года, розовым шум уменьшает мозговые волны, что помогает человеку быстрее уснуть. Дождь – это не единственный пример розового шума, существующего в природе. Также в перечень входят: шелест листвы, звук сердцебиения, ветер.

Как бороться с сонливостью во время дождя: восемь способов

Как бороться с сонливостью во время дождя / Фото: Pexels

С физиологической точки зрения людям нужен солнечный свет, чтобы получать витамин D и чувствовать себя менее подавленным. Психиатр Бейлор Скотт предлагает несколько способов, как поддержать свой организм во время дождя:

включите свет – для вашего настроения и поддержания бодрости это лучший совет;

составьте список дел, которые можно сделать дома (если это дождевые выходные): чтение, просмотр фильма, уборка и т.п.;

больше двигайтесь — не стоит пропускать тренировки, ведь физическая активность поможет чувствовать себя бодрее;

готовьте свои любимые блюда – это удержит вас от ненужных перекусов и улучшит настроение;

позвоните близким – дождливый день лучшее время, чтобы поговорить с родными и друзьями, ведь они помогут избавиться от сонливости;

подремайте – если вы чувствуете сильную сонливость и имеете возможность, лучше вздремнуть 30 минут – 1 час;

совершайте умственные перерывы — на работе можно пройтись во время таких перерывов, поговорить с коллегой или выпить кружку чая.

Наконец, нужно понять, что дождливые дни – это не повод оставаться в плохом настроении. Наблюдайте за дождем, медитируйте, прислушивайтесь к звуку капель. Так вы сможете почувствовать облегчение, разберетесь в себе.

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