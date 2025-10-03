Сладкие блины из тыквы: простой рецепт любимого блюда

Блинчики / © Pixabay

Блинчики - блюдо, которое каждый любит с детства. У каждой хозяйки есть свой рецепт и секретный ингредиент. Когда же хочется попробовать что-нибудь особенное, можно добавить тыкву. Особенно сейчас это актуально, ведь сезон этого овоща в разгаре. Такие блины прекрасно сочетаются с разными начинками.

ТСН.ua подготовил рецепт тыквенных блинов от улинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

300 г тыквенного пюре

3 яйца

2 ст. л. сахара

300 мл молока

250 г пшеничной муки

3 ст. л. масла

10 г ванильного сахара

Приготовление

Тыкву почистите от кожуры. Нарежьте небольшими ломтиками и запеките в разогретой до 180 градусов духовке. Это примерно 20-25 мин. Затем растолкуйте тыкву. В миску добавьте яйца, обыкновенный сахар и ванильный сахар. Взбейте ингредиенты миксером до состояния пены. Добавьте в эту массу молоко и тыквенное пюре, перемешайте. Добавьте к жидким ингредиентам муку и замесите тесто веником. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Блинное тесто должно быть жидким. Разогрейте сковороду. Вылейте черпаком небольшую порцию теста. Распределите его равномерно поверхностью сковороды. Жарьте блинчик по 1-2 мин с каждой стороны до румяности.

