170
1 мин

Сладкие блины из тыквы: простой рецепт любимого блюда

Тыквенные блины прекрасно сочетаются с разнообразными начинками.

Вера Хмельницкая
Блины.

Блинчики / © Pixabay

Блинчики - блюдо, которое каждый любит с детства. У каждой хозяйки есть свой рецепт и секретный ингредиент. Когда же хочется попробовать что-нибудь особенное, можно добавить тыкву. Особенно сейчас это актуально, ведь сезон этого овоща в разгаре. Такие блины прекрасно сочетаются с разными начинками.

ТСН.ua подготовил рецепт тыквенных блинов от улинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 300 г тыквенного пюре

  • 3 яйца

  • 2 ст. л. сахара

  • 300 мл молока

  • 250 г пшеничной муки

  • 3 ст. л. масла

  • 10 г ванильного сахара

Приготовление

  1. Тыкву почистите от кожуры. Нарежьте небольшими ломтиками и запеките в разогретой до 180 градусов духовке. Это примерно 20-25 мин. Затем растолкуйте тыкву.

  2. В миску добавьте яйца, обыкновенный сахар и ванильный сахар. Взбейте ингредиенты миксером до состояния пены.

  3. Добавьте в эту массу молоко и тыквенное пюре, перемешайте.

  4. Добавьте к жидким ингредиентам муку и замесите тесто веником. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Блинное тесто должно быть жидким.

  5. Разогрейте сковороду. Вылейте черпаком небольшую порцию теста. Распределите его равномерно поверхностью сковороды.

  6. Жарьте блинчик по 1-2 мин с каждой стороны до румяности.

Напомним, мы делились рецептом оладий из тыквы.

