- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Сладкие блины из тыквы: простой рецепт любимого блюда
Тыквенные блины прекрасно сочетаются с разнообразными начинками.
Блинчики - блюдо, которое каждый любит с детства. У каждой хозяйки есть свой рецепт и секретный ингредиент. Когда же хочется попробовать что-нибудь особенное, можно добавить тыкву. Особенно сейчас это актуально, ведь сезон этого овоща в разгаре. Такие блины прекрасно сочетаются с разными начинками.
ТСН.ua подготовил рецепт тыквенных блинов от улинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты:
300 г тыквенного пюре
3 яйца
2 ст. л. сахара
300 мл молока
250 г пшеничной муки
3 ст. л. масла
10 г ванильного сахара
Приготовление
Тыкву почистите от кожуры. Нарежьте небольшими ломтиками и запеките в разогретой до 180 градусов духовке. Это примерно 20-25 мин. Затем растолкуйте тыкву.
В миску добавьте яйца, обыкновенный сахар и ванильный сахар. Взбейте ингредиенты миксером до состояния пены.
Добавьте в эту массу молоко и тыквенное пюре, перемешайте.
Добавьте к жидким ингредиентам муку и замесите тесто веником. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Блинное тесто должно быть жидким.
Разогрейте сковороду. Вылейте черпаком небольшую порцию теста. Распределите его равномерно поверхностью сковороды.
Жарьте блинчик по 1-2 мин с каждой стороны до румяности.
Напомним, мы делились рецептом оладий из тыквы.