Сладкие тыквенные вафли без хлопот: простой рецепт идеального завтрака
По этому рецепту идеальными получатся не только вафли, но и оладьи, жареные на сковороде.
Тыква – универсальный овощ, из которого можно сделать немало блюд – и сладких, и соленых. Очень вкусными и питательными получаются тыквенные вафли. Рецепт очень прост, быстр и идеально подойдет для завтрака.
ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарной блоггерки Виктории Келбас.
Особенность этого рецепта в том, что тыкву можно взять сырой, а не предварительно запекать в духовке и перебивать в пюре. Также, делится кулинарка, если нет вафельницы, то из теста можно пожарить оладьи на сковороде. Они также получатся невероятными.
Ингредиенты на 6-10 вафель:
300 г сырой тыквы
3 яйца
50 г сахара
10 г ванильного сахара
0,5 ч л корицы
3 ст л сметаны
200-250 г муки
1 ч л разрыхлителя
Приготовление
Очищаем тыкву от кожуры и натираем ее на мелкую терку.
К тыкве добавляем яйца и сметану, а также все сухие ингредиенты – сахар, муку, разрыхлитель.
Все перемешиваем до однородной массы. Должно получиться тугое тесто.
Разогреваем вафельницу и кладем в нее одну-две ложки теста – в зависимости от ее размера. Печем вафельки до румяности.
