Сладкие тыквенные вафли без хлопот: простой рецепт идеального завтрака

Тыква – универсальный овощ, из которого можно сделать немало блюд – и сладких, и соленых. Очень вкусными и питательными получаются тыквенные вафли. Рецепт очень прост, быстр и идеально подойдет для завтрака.

ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарной блоггерки Виктории Келбас.

Особенность этого рецепта в том, что тыкву можно взять сырой, а не предварительно запекать в духовке и перебивать в пюре. Также, делится кулинарка, если нет вафельницы, то из теста можно пожарить оладьи на сковороде. Они также получатся невероятными.

Ингредиенты на 6-10 вафель:

300 г сырой тыквы

3 яйца

50 г сахара

10 г ванильного сахара

0,5 ч л корицы

3 ст л сметаны

200-250 г муки

1 ч л разрыхлителя

Приготовление

Очищаем тыкву от кожуры и натираем ее на мелкую терку. К тыкве добавляем яйца и сметану, а также все сухие ингредиенты – сахар, муку, разрыхлитель. Все перемешиваем до однородной массы. Должно получиться тугое тесто. Разогреваем вафельницу и кладем в нее одну-две ложки теста – в зависимости от ее размера. Печем вафельки до румяности.

