Сладкие тыквенные вафли без хлопот: простой рецепт идеального завтрака

По этому рецепту идеальными получатся не только вафли, но и оладьи, жареные на сковороде.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тыква.

Тыква. / © Credits

Тыква – универсальный овощ, из которого можно сделать немало блюд – и сладких, и соленых. Очень вкусными и питательными получаются тыквенные вафли. Рецепт очень прост, быстр и идеально подойдет для завтрака.

ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарной блоггерки Виктории Келбас.

Особенность этого рецепта в том, что тыкву можно взять сырой, а не предварительно запекать в духовке и перебивать в пюре. Также, делится кулинарка, если нет вафельницы, то из теста можно пожарить оладьи на сковороде. Они также получатся невероятными.

Ингредиенты на 6-10 вафель:

  • 300 г сырой тыквы

  • 3 яйца

  • 50 г сахара

  • 10 г ванильного сахара

  • 0,5 ч л корицы

  • 3 ст л сметаны

  • 200-250 г муки

  • 1 ч л разрыхлителя

Приготовление

  1. Очищаем тыкву от кожуры и натираем ее на мелкую терку.

  2. К тыкве добавляем яйца и сметану, а также все сухие ингредиенты – сахар, муку, разрыхлитель.

  3. Все перемешиваем до однородной массы. Должно получиться тугое тесто.

  4. Разогреваем вафельницу и кладем в нее одну-две ложки теста – в зависимости от ее размера. Печем вафельки до румяности.

Напомним, мы делились рецептом сладких блинов из тыквы.

