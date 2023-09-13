Следует взять на заметку: одиннадцать шагов к вечной молодости от кореянок

Жители Южной Кореи обычно тратят на уход за собой несколько часов в день. Косметологи даже утверждают, что этот процесс наиболее скурпулезный в мире. Но он дает отличные результаты. В чем секрет корейской красоты?

Правильное питание

С самого детства корянок учат одной простой истины: работа кишечно-желудочного тракта всегда отражается на вашем облике. Чтобы иметь стройную фигуру и молодой внешний вид, обязательно следят за своим питанием. В рационе кореянок можно найти разнообразные овощи и фрукты, крупы. А вот мясо они готовят только на пару. И много пьют чистую воду.

Увлажнение воздуха

Практически в каждом доме в Южной Корее есть увлажнитель воздуха. Жительницы этой страны хорошо знают, как губительно влияет на кожу сухой воздух. Из-за обезвоживания могут появляться шелушение, глубокие морщинки. У кореянок также есть интересная привычка — они всегда и всюду носят с собой спрей для лица с термальной водой.

Профилактика "старости"

У кореянок нет такого понятия как "зарано пользоваться косметикой". Они начинают ухаживать за кожей лица еще в подростковом возрасте. В этой стране можно найти разнообразные средства по уходу за кожей, адаптированные под каждый возраст. Также чаще всего в корейской косметике используются натуральные компоненты, например слизь улитки или экстракт зеленого чая.

Последовательное нанесение косметических средств

В косметичке каждой следящей за собой кореянки есть по меньшей мере 17-18 различных средств, которыми нужно пользоваться регулярно. Это и эмульсии, и сыворотки, и всевозможные масла. Также существует последовательность правильного нанесения: сначала средства с легкой текстурой, быстро впитывающиеся кожей, а затем уже более плотные по консистенции средства. Последним штрихом всегда идет густой крем или эмульсия.

Использование крема с SPF фильтром

Почему кореянки так молодо выглядят? / Фото: pixabay.com

Кореянки тщательно избегают фотостарения, то есть негативного воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу. Поэтому они пользуются солнцезащитными средствами каждый день, нанося их даже тогда, когда не планируют выходить на улицу. Эта привычка кореянок базируется на появившейся в этой стране традиции еще в древности. В эпоху правления императора только состоятельные люди могли позволить себе светлую кожу, поскольку процедуры ее освещения стоили немалые деньги.

Метод 424

Настоящим ритуалом для кореянок является демакияж. Причем он расписан буквально по минуте. Сначала они четыре минуты массируют кожу лица гидрофильным маслом, затем две минуты вспенивают и еще четыре минуты смывают с кожи. После этой процедуры следует обязательное вытирание кожи полотенцем, но воду они впитывают постукиванием по нему двумя пальцами.

Сбалансирование pH кожи

Одним из самых любимых средств ухода у кореянок есть тоники для лица. Они способны удалить остатки макияжа, восстановить защитный слой эпидермиса. Тоники обязательно аккуратно втирают в кожу с помощью ватного диска.

Использование тканевых масок

Маски из тканей являются, пожалуй, самым популярным косметическим средством в Южной Корее. Почему у кореянок нет морщин? Считается, что благодаря таким маскам кожа получает максимальное количество питательных веществ из-за контакта с ингредиентами, которыми пропитана ткань.

Уход за кожей вокруг глаз

Корейские лайфхаки красоты / Фото: pixabay.com

Как кореянки остаются молодыми в любом возрасте? Они регулярно ухаживают за кожей вокруг глаз. Для этой зоны всегда подбирают хороший крем. А наносят его безымянным пальцем, поскольку он считается самым слабым и менее деформирующим нежную кожу.

Отшелушивание

Еще один секрет корейской красоты и молодости, ведь кореянки верят, что пилинг – неотъемлемая часть ухода. Во время этой процедуры отшелушиваются отмершие клетки. Для пилинга используется только специальный спонж конняка – это натуральная губка. В сухом виде его трудно отличить от камня, но когда его намочить, он становится упругим и мягким.

Посещение спа-салонов

Спа-салоны, или чемчибаны, в Южной Корее работают круглосуточно. По привычке кореянки навещают их не на несколько часов, а на целый день. Иногда там даже остаются ночевать. Спа-салоны в этой стране больше напоминают оздоровительные центры, где не только совершают косметические процедуры, но и читают, слушают приятную музыку.