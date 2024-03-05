Следы Речи Посполитой в фамилиях: проверьте, были ли ваши предки польскими аристократами

Какие фамилии наиболее распространены на территории Украины, которая была частью Польши

Среди украинских фамилий на третьем месте по распространенности фамилии, которые заканчиваются на "-ский", "-цкий", "-жский". По мнению некоторых экспертов, фамилии с таким окончанием означают место происхождения их первого носителя.

Историк Валентин Бендюг отмечает, что фамилии с таким окончанием, которые встречаются в регионах Украины, которые были частью Речи Посполитой свидетельствуют о польских корнях.

Известно, что фамилии с окончаниями -ский или -цкий очень распространены среди поляков. К таким популярным и распространенным фамилиям относятся Ковалевский, Галицкий, Валевский, Потоцкий, Вишневский и другие.

По мнению историка, первоначально такие фамилии были характерны только для польской аристократии. Последняя использовала их для обозначения пределов своих владений. Со временем такой способ образования родовых имён распространился и на другой территории Украины.

Подобные окончания стали прилагаться к прозвищам, из которых позже образовались фамилии: Хмельницкий, Вербицкий, Артемовский, Руданский, Ивановский, Заднепрянский, Левицкий и другие.

В регионах Украины, которые были частью Речи Посполитой, как отмечает исследователь, распространены были также родовые имена с окончаниями -ук, -юк, -ак, -чук. Эти окончания добавляли к крестильным именам, которые давали во время крещения, к прозвищам, образованным от местности носителя, его занятия и тому подобное. Впоследствии фамилии с такими окончаниями стали распространены по всей Украине — Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попильнюк, Погребняк, Контратюк и другие.

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