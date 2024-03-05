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Следы Речи Посполитой в фамилиях: проверьте, были ли ваши предки польскими аристократами

Следы Речи Посполитой в фамилиях: проверьте, были ли ваши предки польскими аристократами

Происхождение фамилий

Какие фамилии наиболее распространены на территории Украины, которая была частью Польши

Среди украинских фамилий на третьем месте по распространенности фамилии, которые заканчиваются на "-ский", "-цкий", "-жский". По мнению некоторых экспертов, фамилии с таким окончанием означают место происхождения их первого носителя.

Историк Валентин Бендюг отмечает, что фамилии с таким окончанием, которые встречаются в регионах Украины, которые были частью Речи Посполитой свидетельствуют о польских корнях.

Известно, что фамилии с окончаниями -ский или -цкий очень распространены среди поляков. К таким популярным и распространенным фамилиям относятся Ковалевский, Галицкий, Валевский, Потоцкий, Вишневский и другие.

По мнению историка, первоначально такие фамилии были характерны только для польской аристократии. Последняя использовала их для обозначения пределов своих владений. Со временем такой способ образования родовых имён распространился и на другой территории Украины.

Подобные окончания стали прилагаться к прозвищам, из которых позже образовались фамилии: Хмельницкий, Вербицкий, Артемовский, Руданский, Ивановский, Заднепрянский, Левицкий и другие.

В регионах Украины, которые были частью Речи Посполитой, как отмечает исследователь, распространены были также родовые имена с окончаниями -ук, -юк, -ак, -чук. Эти окончания добавляли к крестильным именам, которые давали во время крещения, к прозвищам, образованным от местности носителя, его занятия и тому подобное. Впоследствии фамилии с такими окончаниями стали распространены по всей Украине — Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попильнюк, Погребняк, Контратюк и другие.

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