Слив забился, а вантуза нет: как быстро устранить засор простыми средствами из кухни

Засоренный слив — одна из самых распространенных бытовых проблем. Вода медленно сходит, появляется неприятный запах, а иногда раковина вообще перестает работать.

Татьяна Мележик
Прочистка труб в домашних условиях

Прочистка труб в домашних условиях / © pexels.com

Хорошая новость в том, что чаще всего прочистить ливень можно самостоятельно, без дорогих средств и вызова сантехника.

В Tom’s Guide собрали проверенные методы, помогающие быстро восстановить проходимость труб в домашних условиях.

Горячая вода — самый простой первый шаг

Иногда засор возникает из-за жира или мыльного налета, который накапливается на стенках труб. В этом случае может помочь обычная горячая вода.

Как сделать:

вскипятите 1–2 литра воды;

медленно влейте ее в слив в 2–3 этапа;

подождите несколько минут и проверьте результат.

Этот метод лучше всего работает при легких засорениях.

Сода и уксус — классический домашний лайфгак

Комбинация соды и уксуса создает реакцию, которая помогает размягчить и частично растворить засор.

Инструкция:

  • насыпьте ½ стакана пищевой соды в слив;

  • залейте ½ стакана уксуса;

  • закройте проем и оставьте на 10–15 минут;

  • промойте горячей водой.

Этот способ особенно эффективен против жировых и органических отложений.

Вантуз — механическая очистка

Если вода стоит в раковине, то без механического воздействия не обойтись.

Как правильно использовать вантуз:

  • наберите немного воды в раковину;

  • плотно прижмите вантуз к сливу;

  • выполняйте резкие движения вверх-вниз 10–15 раз;

  • проверьте, начала ли сходить вода.

Вантуз создает давление, «выталкивающее» пробку в трубе.

Очистка сифона

Если засор сильно, проблема часто находится в сифоне под раковиной.

Что сделать:

  • подставьте ведро под сифон;

  • осторожно открутите его;

  • очистите от грязи и жировых отложений;

  • установите назад и проверьте работу слива.

Это один из самых эффективных способов при серьезных засорениях.

Профилактика засоров

Чтобы избежать проблем в будущем:

  • не сливайте жир в раковину;

  • используйте сетку-фильтр для остатков пищи;

  • раз в неделю промывайте трубы горячей водой;

  • периодически применяйте соду и уксус для профилактики.

Большинство засоров в ливне можно устранить без специальных инструментов. Чаще достаточно горячей воды, соды с уксусом или обычного вантуза. Если же проблема повторяется регулярно, следует проверить сифон или обратиться в сантехнику.

FAQ

Как прочистить ливень без вантуза?

Можно использовать горячую воду или смесь соды и уксуса. Они помогают размягчить жировые отложения и небольшие засоры.

Что лучше растворяет засор в трубах?

Наиболее эффективными домашними средствами являются горячая вода, сода с уксусом и механическая очистка сифона. Для сложных случаев могут потребоваться специальные химические средства.

Как предотвратить засорение раковины на кухне?

Не сливайте жир в раковину, используйте оставшуюся сетку и регулярно промывайте трубы горячей водой.

