Как правильно хранить сливочное масло, чтобы оно дольше не портилось / © pexels.com

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Сливочное масло может оставаться свежим в течение нескольких месяцев, однако неправильное хранение может значительно сократить этот срок. Важную роль играют температура, упаковка и даже наличие соли в составе продукта.

Об этом пишет издание Martha Stewart.

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По словам директора по обеспечению качества компании Cabot Creamery Меган Олсен, соленое сливочное масло можно хранить в холодильнике до шести месяцев с даты производства, а несоленое — до четырёх. В то же время следует ориентироваться на срок годности, указанный производителем на упаковке.

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Соленое масло дольше сохраняет свежесть благодаря тому, что соль является природным консервантом и сдерживает размножение бактерий.

Как правильно хранить сливочное масло в холодильнике

Чтобы продукт как можно дольше сохранял свои вкусовые качества, эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил:

хранить масло в оригинальной упаковке или герметичном контейнере;

не класть его на дверцу холодильника, где температура постоянно колеблется;

поддерживать температуру в холодильнике не выше +4 °C;

использовать чистый нож, чтобы избежать загрязнения продукта.

Кроме того, сливочное масло легко впитывает посторонние запахи. Из-за поврежденной или вскрытой упаковки оно может приобрести привкус лука или чеснока.

Можно ли хранить сливочное масло без холодильника

Согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, сливочное масло можно хранить при комнатной температуре не более одного-двух дней.

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Однако Олсен советует хранить вне холодильника только соленое масло. Для этого следует использовать закрытую масленку, которую необходимо держать подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Как понять, что сливочное масло испортилось

Кислый запах, изменение цвета и появление плесени свидетельствуют о том, что продукт пора выбросить. Под воздействием тепла, света и кислорода масло также может приобретать горький или мыльный привкус.

В то же время профессор по безопасности пищевых продуктов Вашингтонского государственного университета Сьюзи Крейг отмечает, что отсутствие неприятного запаха или видимых изменений не гарантирует отсутствия вредных бактерий.

Можно ли замораживать сливочное масло

Замораживание помогает продлить срок хранения продукта. Эксперты рекомендуют оставлять масло в заводской упаковке, дополнительно поместив его в герметичный пакет для замораживания.

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Чтобы продукт не утратил своих вкусовых качеств, его рекомендуется употребить в течение шести–девяти месяцев.

Напомним, ранее мы рассказывали о семи полезных хитростях при приготовлении фасоли и давали советы, которые помогут добиться мягкости бобов.

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