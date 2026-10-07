Сливочное масло лучше не хранить в такой масленке: эту ошибку совершают многие люди

Как хранить сливочное масло / © pexels.com

Реклама

Эксперты советуют обращать внимание не только на температуру хранения сливочного масла, но и на посуду, в которой оно лежит. В частности, популярная прозрачная масленка может оказаться не лучшим вариантом.

Почему не стоит хранить сливочное масло в прозрачной масленке

Главный враг в этом случае — свет. Сливочное масло содержит много молочного жира, который может окисляться под действием кислорода, а свет способен ускорять этот процесс.

Реклама

В результате продукт постепенно приобретает неприятный прогорклый запах и вкус. Особенно неудачным местом для прозрачной масленки может быть хорошо освещенная кухонная столешница или место недалеко от окна.

Реклама

Именно поэтому важно защищать масло от трех факторов: света, воздуха и чрезмерного тепла.

Прозрачная стеклянная крышка предохраняет продукт от пыли и других внешних загрязнений, но практически не препятствует проникновению света. Так что эффектная масленка, сквозь которую видно масло, может быть не лучшим решением для его длительного хранения.

В чем лучше хранить сливочное масло

Если вы пользуетесь масленкой, лучше отдавать предпочтение непрозрачной посуде с крышкой. К примеру, подойдет керамическая масленка, которая будет защищать продукт от света.

Важно также, чтобы масло было накрыто. Ограничение контакта с воздухом помогает замедлить окисление, а закрытая посуда дополнительно защищает продукт от посторонних запахов.

Реклама

Для более длительного хранения сливочное масло лучше оставлять в холодильнике, желательно в оригинальной упаковке или плотно закрытой непрозрачной емкости.

Если вам нравится мягкое масло, которое легко намазывается на хлеб, можно оставлять при комнатной температуре лишь небольшое количество, которое вы планируете быстро использовать.

Специалисты University of Maine Cooperative Extension отмечают, что соленое сливочное масло при температуре ниже примерно 21 °C можно хранить в закрытой посуде при комнатной температуре около одного-двух дней. При этом его следует защищать от света, воздуха и источников тепла. Несоленое масло более чувствительно к ухудшению качества, поэтому его целесообразнее хранить в холодильнике.

Как понять, что сливочное масло испортилось

Прежде всего обратите внимание на запах. Свежее сливочное масло имеет характерный приятный молочно-сливочный аромат. Резкий, кислый или прогорклый запах может свидетельствовать о том, что продукт уже не следует использовать.

Реклама

Насторожить также необычный горький или прогорклый вкус, заметное изменение цвета и появление плесени.

Итак, при выборе масленки следует обращать внимание не только на ее дизайн. Непрозрачная посуда с крышкой поможет оградить сливочное масло от света и контакта с воздухом, а основной запас продукта лучше всего держать в холодильнике.

FAQ

Можно ли хранить сливочное масло без холодильника?

Небольшое количество соленого сливочного масла можно недолго хранить при комнатной температуре, если в помещении прохладно. Его нужно держать в закрытой непрозрачной масленке подальше от солнечного света, плиты и других источников тепла. Для продолжительного хранения лучше использовать холодильник.

Как можно хранить сливочное масло без холодильника?

Специалисты University of Maine Cooperative Extension рекомендуют в обычных домашних условиях оставлять соленое сливочное масло при температуре ниже примерно 21 °C не дольше одного-двух дней. Оно должно быть покрыто и защищено от света, тепла и воздуха. В жарком помещении масло может терять качество гораздо быстрее.

Новости партнеров