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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Сливочный десерт с клубникой — простой рецепт, который всегда удается

Панакота с клубникой готовится из простых ингредиентов, но имеет вид и вкус настоящего ресторанного угощения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Панокота.

Панокота. / © Credits

Панакота с клубникой — один из самых любимых летних десертов. Он не нуждается в сложных ингредиентах, а сочетание молочно-сливочного основания с ароматной клубникой создает идеальный вкус для жарких дней.

ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского.

Ингредиенты:

  • 300 г сливок 30-35%

  • 200 г молока 2.5-3.2%

  • 50 г + 30 г сахара

  • пол ванильной палочки

  • 10 г желатина

  • 500 г клубники

  • лимонный сок

Приготовление

  1. Залейте желатин холодной водой, чтобы он набух. На 10 г используйте 25 г воды.

  2. В сотейнике смешайте сливки с молоком и сахаром. Добавьте ваниль. Поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого снимите с огня. Добавляю желатин, чтобы он растворился. Охладите смесь.

  3. Холодную сливочно-молочную перелейте в большую форму. Поставьте в холодильник на 6-8 часов.

  4. Половину клубники нарежьте произвольными ломтиками. Другую половину положите в сотейник, смешайте с сахаром и лимонным соком. Доведите до кипения и перебейте бленлером.

  5. Подавайте панакоту порционно. Порежьте небольшие куски. Один положите на тарелку, полейте клубничным кюлем и сверху положите свежую клубнику.

Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с клубникой — тирамиса, который станет вашим фаворитом лета.

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Дата публикации
Количество просмотров
273
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