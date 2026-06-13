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Сливочный десерт с клубникой — простой рецепт, который всегда удается
Панакота с клубникой готовится из простых ингредиентов, но имеет вид и вкус настоящего ресторанного угощения.
Панакота с клубникой — один из самых любимых летних десертов. Он не нуждается в сложных ингредиентах, а сочетание молочно-сливочного основания с ароматной клубникой создает идеальный вкус для жарких дней.
ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского.
Ингредиенты:
300 г сливок 30-35%
200 г молока 2.5-3.2%
50 г + 30 г сахара
пол ванильной палочки
10 г желатина
500 г клубники
лимонный сок
Приготовление
Залейте желатин холодной водой, чтобы он набух. На 10 г используйте 25 г воды.
В сотейнике смешайте сливки с молоком и сахаром. Добавьте ваниль. Поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого снимите с огня. Добавляю желатин, чтобы он растворился. Охладите смесь.
Холодную сливочно-молочную перелейте в большую форму. Поставьте в холодильник на 6-8 часов.
Половину клубники нарежьте произвольными ломтиками. Другую половину положите в сотейник, смешайте с сахаром и лимонным соком. Доведите до кипения и перебейте бленлером.
Подавайте панакоту порционно. Порежьте небольшие куски. Один положите на тарелку, полейте клубничным кюлем и сверху положите свежую клубнику.
Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с клубникой — тирамиса, который станет вашим фаворитом лета.