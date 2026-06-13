Панокота. / © Credits

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Панакота с клубникой — один из самых любимых летних десертов. Он не нуждается в сложных ингредиентах, а сочетание молочно-сливочного основания с ароматной клубникой создает идеальный вкус для жарких дней.

ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского.

Ингредиенты:

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300 г сливок 30-35%

200 г молока 2.5-3.2%

50 г + 30 г сахара

пол ванильной палочки

10 г желатина

500 г клубники

лимонный сок

Приготовление

Залейте желатин холодной водой, чтобы он набух. На 10 г используйте 25 г воды. В сотейнике смешайте сливки с молоком и сахаром. Добавьте ваниль. Поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого снимите с огня. Добавляю желатин, чтобы он растворился. Охладите смесь. Холодную сливочно-молочную перелейте в большую форму. Поставьте в холодильник на 6-8 часов. Половину клубники нарежьте произвольными ломтиками. Другую половину положите в сотейник, смешайте с сахаром и лимонным соком. Доведите до кипения и перебейте бленлером. Подавайте панакоту порционно. Порежьте небольшие куски. Один положите на тарелку, полейте клубничным кюлем и сверху положите свежую клубнику.

Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с клубникой — тирамиса, который станет вашим фаворитом лета.

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