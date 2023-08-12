Сливовое варенье – густое, вкусное и очень полезное: какие плоды выбирать, сколько и как варить

Сливовое варенье – полезное лакомство, которое напоминает лето среди зимы. Как сварить варенье со слив половинками, без косточек и густое? Есть несколько важных нюансов.
Чем полезно варенье из слив
В сливе содержится большое количество витамина Р или рутина, который укрепляет стенки сосудов, приводит в норму эндокринную систему организма и артериальное давление. Кроме этого, витамин Р усиливает действие витамина С, который также полностью сохраняется в сливовом варенье.
Варенье из слив положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует работу желудка, действие как легкое слабительное, чем избавляет от запоров. Оно прекрасно усваивается организмом, поэтому польза от него максимальна.
Сохраняется в варенье и калий, известный своим мочегонным действием, выводит из организма лишнюю воду и соль, поэтому польза его очевидна при проблемах с почками или отеками.
Сливовое варенье богато фосфором, магнием и железом, которые положительно влияют на обменные процессы в организме, помогают тем, кто страдает анемией, хрупкостью костей, снижением памяти.
Какие сливы выбирать для варенья
Существует очень много разных сортов слив. Но в магазинах чаще всего можно встретить всего несколько.
- плотные, продолговатые и темно-фиолетовые сливы, имеющие средний или большой размер, часто отличаются наличием белого воскового налета и зеленовато-желтой серединкой;
- крупные красно-фиолетовые сливы с сочной розовой или алой серединкой;
- довольно большие красно-желтые сливы с мелкой костной и водянистой желтой серединкой;
- круглые, небольшие по размеру сливы золотисто-желтого цвета, имеющие такую же золотистую серединку;
- твердые, кислые и мелкие зеленоватые сливы.
Практически любой из этих сортов подходит для варенья, но результат может быть разным. Но самым вкусным получается варенье из плотных слив с хорошо отделяющейся косточкой.
Как варить варенье со слив половинками, без косточек
Чтобы у вас получился карамельный, но прозрачный сироп с яркими половинками слив нужно взять достаточно широкий таз для варки. Тогда даже на слабом огне жидкость будет быстрее улетучиваться с большей площади. Далее следует придерживаться следующих шагов:
- Выбирайте достаточно жесткий сорт слив, которые не разварятся во время приготовления. Тщательно осматривайте наличие недозрелых или поврежденных плодов, которые могут испортить все блюдо. Тщательно вымойте под струей воды и обязательно дайте стечь лишней жидкости. Оторвите плодоножки и удалите косточки с помощью ножа. Готовые сливы складывают в емкость, в которой будете варить варенье.
- Добавьте сахар и равномерно его распределите. Сколько нужно сахара на 1 кг слив? Обычно берут 1,5 кг, но если вам больше нравится кислое варенье, можно добавить немного меньше.
- Аккуратно перемешайте сливы с сахаром, не повредив сами плоды.
- Подождите 2-4 часа, чтобы сливы пустили сок, который растопит сахар. Только после этого можно начинать варить варенье.
- Таз (или большая кастрюля) поставьте на плиту на медленный огонь и периодически помешивайте. При приготовлении на поверхности будет появляться пенка, которую нужно обязательно убирать. После кипения дайте сливовому варенью прокипеть еще 10 минут.
- Убираете с огня и можно сразу переводить в заранее подготовленные банки. После наполнения банок сразу закатайте крышки.
- Готовые банки переверните и хорошо укутайте в тёплые полотенца, оставьте так остывать. На следующий день баночки можно убирать для хранения.
Для сливового варенья лучше выбирать небольшие банки до 500 мл. Крышки могут быть как классическими металлическими, так и современными винтовыми. Тщательно их промойте, простерилизуйте, крышки прокипятите несколько минут в кипящей воде.
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