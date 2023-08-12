Сливовое варенье – густое, вкусное и очень полезное: какие плоды выбирать, сколько и как варить

Сливовое варенье – полезное лакомство, которое напоминает лето среди зимы. Как сварить варенье со слив половинками, без косточек и густое? Есть несколько важных нюансов.

Чем полезно варенье из слив

В сливе содержится большое количество витамина Р или рутина, который укрепляет стенки сосудов, приводит в норму эндокринную систему организма и артериальное давление. Кроме этого, витамин Р усиливает действие витамина С, который также полностью сохраняется в сливовом варенье.

Варенье из слив положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует работу желудка, действие как легкое слабительное, чем избавляет от запоров. Оно прекрасно усваивается организмом, поэтому польза от него максимальна.

Сохраняется в варенье и калий, известный своим мочегонным действием, выводит из организма лишнюю воду и соль, поэтому польза его очевидна при проблемах с почками или отеками.

Сливовое варенье богато фосфором, магнием и железом, которые положительно влияют на обменные процессы в организме, помогают тем, кто страдает анемией, хрупкостью костей, снижением памяти.

Какие сливы выбирать для варенья

Как варить варенье со слив половинками, без косточек? / Фото: pixabay.com

Существует очень много разных сортов слив. Но в магазинах чаще всего можно встретить всего несколько.

плотные, продолговатые и темно-фиолетовые сливы, имеющие средний или большой размер, часто отличаются наличием белого воскового налета и зеленовато-желтой серединкой;

крупные красно-фиолетовые сливы с сочной розовой или алой серединкой;

довольно большие красно-желтые сливы с мелкой костной и водянистой желтой серединкой;

круглые, небольшие по размеру сливы золотисто-желтого цвета, имеющие такую же золотистую серединку;

твердые, кислые и мелкие зеленоватые сливы.

Практически любой из этих сортов подходит для варенья, но результат может быть разным. Но самым вкусным получается варенье из плотных слив с хорошо отделяющейся косточкой.

Как варить варенье со слив половинками, без косточек

Чтобы у вас получился карамельный, но прозрачный сироп с яркими половинками слив нужно взять достаточно широкий таз для варки. Тогда даже на слабом огне жидкость будет быстрее улетучиваться с большей площади. Далее следует придерживаться следующих шагов:

Выбирайте достаточно жесткий сорт слив, которые не разварятся во время приготовления. Тщательно осматривайте наличие недозрелых или поврежденных плодов, которые могут испортить все блюдо. Тщательно вымойте под струей воды и обязательно дайте стечь лишней жидкости. Оторвите плодоножки и удалите косточки с помощью ножа. Готовые сливы складывают в емкость, в которой будете варить варенье. Добавьте сахар и равномерно его распределите. Сколько нужно сахара на 1 кг слив? Обычно берут 1,5 кг, но если вам больше нравится кислое варенье, можно добавить немного меньше. Аккуратно перемешайте сливы с сахаром, не повредив сами плоды. Подождите 2-4 часа, чтобы сливы пустили сок, который растопит сахар. Только после этого можно начинать варить варенье. Таз (или большая кастрюля) поставьте на плиту на медленный огонь и периодически помешивайте. При приготовлении на поверхности будет появляться пенка, которую нужно обязательно убирать. После кипения дайте сливовому варенью прокипеть еще 10 минут. Убираете с огня и можно сразу переводить в заранее подготовленные банки. После наполнения банок сразу закатайте крышки. Готовые банки переверните и хорошо укутайте в тёплые полотенца, оставьте так остывать. На следующий день баночки можно убирать для хранения.

Для сливового варенья лучше выбирать небольшие банки до 500 мл. Крышки могут быть как классическими металлическими, так и современными винтовыми. Тщательно их промойте, простерилизуйте, крышки прокипятите несколько минут в кипящей воде.

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