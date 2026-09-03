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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Сливовое варенье на зиму: три рецепта с неожиданными вкусами

Три рецепта вкусного варенья из слив: с шоколадом, апельсином и корицей, а также густой джем.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Варенье из слив.

Варенье из слив.

Сейчас время, когда в садах созревают сливы и на рынке появились поздние сорта — сочные и сладкие. Они не только смакуют свежими, но и отлично подходят не только для компотов и пирогов, но и для ароматного домашнего варенья.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта варенья из слив, которое понравится всем членам семьи.

Сливовое варенье с какао и шоколадом

Ингредиенты :

  • 1,5 кг слив (без косточек)

  • 400 г сахара

  • 75 г какао

  • 1 пакетик ванильного сахара

  • 100 г черного шоколада

Приготовление

  1. Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками. Переложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы они пустили сок.

  2. Поставьте на небольшой огонь и варите около 20 мин, периодически помешивая. Измельчите сливовую массу блендером до однородности.

  3. Какао смешайте с небольшим количеством горячей сливовой массы, чтобы не было комочков, и добавьте в кастрюлю. Добавьте ванильный сахар и измельченный шоколад.

  4. Варите еще 10-15 мин, постоянно помешивая. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Сливовое варенье с имбирем и лимоном

Ингредиенты:

  • 1,5 кг слив (без косточек)

  • 600 г сахара

  • 20–25 г свежего корня имбиря

  • 1 пакетик ванильного сахара

  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

  1. Сливы помойте, удалите косточки и измельчите блендером. С апельсина снимите немного цедры и выдавите сок.

  2. Переложите сливы в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар, апельсиновый сок и цедру. Оставьте на 30-60 минут, чтобы сливы пустили сок.

  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения массу. Добавьте гвоздику и бадьян. Варите 40–50 мин, помешивая.

  4. В конце добавить лимонный сок и проварить еще 5 минут. Затем достаньте гвоздику и бадьян.

  5. Разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Сливовой джем с апельсином, гвоздикой и бадьяном

Ингредиенты:

  • 1,5 кг слив (без косточек)

  • 750 г сахара

  • 1 апельсин

  • 3 бутона гвоздики

  • 1 звездочка бадьяна

  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

  1. Сливы помойте и удалите косточки. Измельчите блендером. С лимона снимите цедру, не затрагивая белую часть. Выжмите 1 столовую ложку сока.

  2. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Сливы смешайте с сахаром, лимонной цедрой и имбирем. Оставьте на 1 час, чтобы плоды пустили сок.

  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите массу до кипения, затем убавьте огонь и варите 30–40 мин, помешивая и снимая пену.

  4. Напоследок добавьте лимонный сок и ванильный сахар. Проварить еще 5 мин. Готовое горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.

Напомним, мы делились рецептом слив на зиму без сахара . Такие заготовки можно использовать не только в качестве десерта, но и для выпечки, соусов, каш или мясных блюд.

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