Сливовое варенье на зиму: три рецепта с неожиданными вкусами

Варенье из слив.

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Сейчас время, когда в садах созревают сливы и на рынке появились поздние сорта — сочные и сладкие. Они не только смакуют свежими, но и отлично подходят не только для компотов и пирогов, но и для ароматного домашнего варенья.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта варенья из слив, которое понравится всем членам семьи.

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Сливовое варенье с какао и шоколадом

Ингредиенты :

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1,5 кг слив (без косточек)

400 г сахара

75 г какао

1 пакетик ванильного сахара

100 г черного шоколада

Приготовление

Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками. Переложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы они пустили сок. Поставьте на небольшой огонь и варите около 20 мин, периодически помешивая. Измельчите сливовую массу блендером до однородности. Какао смешайте с небольшим количеством горячей сливовой массы, чтобы не было комочков, и добавьте в кастрюлю. Добавьте ванильный сахар и измельченный шоколад. Варите еще 10-15 мин, постоянно помешивая. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Сливовое варенье с имбирем и лимоном

Ингредиенты:

1,5 кг слив (без косточек)

600 г сахара

20–25 г свежего корня имбиря

1 пакетик ванильного сахара

1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Сливы помойте, удалите косточки и измельчите блендером. С апельсина снимите немного цедры и выдавите сок. Переложите сливы в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар, апельсиновый сок и цедру. Оставьте на 30-60 минут, чтобы сливы пустили сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения массу. Добавьте гвоздику и бадьян. Варите 40–50 мин, помешивая. В конце добавить лимонный сок и проварить еще 5 минут. Затем достаньте гвоздику и бадьян. Разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Сливовой джем с апельсином, гвоздикой и бадьяном

Ингредиенты:

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1,5 кг слив (без косточек)

750 г сахара

1 апельсин

3 бутона гвоздики

1 звездочка бадьяна

1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Сливы помойте и удалите косточки. Измельчите блендером. С лимона снимите цедру, не затрагивая белую часть. Выжмите 1 столовую ложку сока. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Сливы смешайте с сахаром, лимонной цедрой и имбирем. Оставьте на 1 час, чтобы плоды пустили сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите массу до кипения, затем убавьте огонь и варите 30–40 мин, помешивая и снимая пену. Напоследок добавьте лимонный сок и ванильный сахар. Проварить еще 5 мин. Готовое горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.

Напомним, мы делились рецептом слив на зиму без сахара . Такие заготовки можно использовать не только в качестве десерта, но и для выпечки, соусов, каш или мясных блюд.

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