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Сливовое варенье на зиму: три рецепта с неожиданными вкусами
Три рецепта вкусного варенья из слив: с шоколадом, апельсином и корицей, а также густой джем.
Сейчас время, когда в садах созревают сливы и на рынке появились поздние сорта — сочные и сладкие. Они не только смакуют свежими, но и отлично подходят не только для компотов и пирогов, но и для ароматного домашнего варенья.
ТСН.ua подготовил три простых рецепта варенья из слив, которое понравится всем членам семьи.
Сливовое варенье с какао и шоколадом
Ингредиенты :
1,5 кг слив (без косточек)
400 г сахара
75 г какао
1 пакетик ванильного сахара
100 г черного шоколада
Приготовление
Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками. Переложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы они пустили сок.
Поставьте на небольшой огонь и варите около 20 мин, периодически помешивая. Измельчите сливовую массу блендером до однородности.
Какао смешайте с небольшим количеством горячей сливовой массы, чтобы не было комочков, и добавьте в кастрюлю. Добавьте ванильный сахар и измельченный шоколад.
Варите еще 10-15 мин, постоянно помешивая. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Сливовое варенье с имбирем и лимоном
Ингредиенты:
1,5 кг слив (без косточек)
600 г сахара
20–25 г свежего корня имбиря
1 пакетик ванильного сахара
1 ст. л. лимонного сока
Приготовление
Сливы помойте, удалите косточки и измельчите блендером. С апельсина снимите немного цедры и выдавите сок.
Переложите сливы в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар, апельсиновый сок и цедру. Оставьте на 30-60 минут, чтобы сливы пустили сок.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения массу. Добавьте гвоздику и бадьян. Варите 40–50 мин, помешивая.
В конце добавить лимонный сок и проварить еще 5 минут. Затем достаньте гвоздику и бадьян.
Разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Сливовой джем с апельсином, гвоздикой и бадьяном
Ингредиенты:
1,5 кг слив (без косточек)
750 г сахара
1 апельсин
3 бутона гвоздики
1 звездочка бадьяна
1 ст. л. лимонного сока
Приготовление
Сливы помойте и удалите косточки. Измельчите блендером. С лимона снимите цедру, не затрагивая белую часть. Выжмите 1 столовую ложку сока.
Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Сливы смешайте с сахаром, лимонной цедрой и имбирем. Оставьте на 1 час, чтобы плоды пустили сок.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите массу до кипения, затем убавьте огонь и варите 30–40 мин, помешивая и снимая пену.
Напоследок добавьте лимонный сок и ванильный сахар. Проварить еще 5 мин. Готовое горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.
Напомним, мы делились рецептом слив на зиму без сахара . Такие заготовки можно использовать не только в качестве десерта, но и для выпечки, соусов, каш или мясных блюд.