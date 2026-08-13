Сливы на зиму без сахара: топ-3 простые рецепты, которые стоит попробовать уже сейчас

Как заготовить сливы / © www.freepik.com/free-photo

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Сезон слив — прекрасное время, чтобы позаботиться о домашних запасах на холодное время года. Если хочется обойтись без добавленного сахара, это вполне реально: спелые плоды достаточно ароматны и сладки сами по себе. К тому же такие заготовки можно использовать не только в качестве десерта, но и для выпечки, соусов, каш или мясных блюд.

В материале ТСН.ua собрали три простых способа, которые помогут сохранить сливы до зимы без сахара.

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Сливы в собственном соку без сахара

Этот вариант подойдет тем, кто хочет максимально сберечь натуральный вкус и аромат свежих плодов. Лучше всего брать созревшие, но не перезрелые сливы — они должны быть сочными, без повреждений и признаков порчи.

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Ингредиенты

2 кг слив;

вода — при необходимости для стерилизации.

Как приготовить

Тщательно переберите плоды, промойте под проточной водой и обсушите. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Плотно сложите половинки в чистые стерилизованные банки, слегка прижимая их, чтобы оставалось как можно меньше пустого пространства. Накройте емкости стерилизованными крышками. Поставьте банки в кастрюлю с теплой водой так, чтобы жидкость доходила примерно до их «плечиков». Стерилизуйте на слабом огне. При нагревании сливы пустят сок и осядут, поэтому по желанию можно добавлять в банки новые порции плодов. После того как сливы хорошо прогреются и пустят достаточно сока, герметично закройте банки. Переверните их вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Такие сливы удобно использовать зимой для пирогов, вареников, компотов или в качестве начинки для блинов.

Сливовое пюре без сахара

Второй способ особенно практичен, ведь готовое пюре подойдет для десертов, домашней выпечки, соусов и всевозможных завтраков.

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Ингредиенты

2 кг спелых слив;

50-100 мл воды — при необходимости.

Приготовление

Вымойте сливы, разделите их на половинки и достаньте косточки. Переложите плоды в кастрюлю с толстым дном. Добавьте небольшое количество воды, если фрукты недостаточно сочные. Томите на слабом огне примерно 15–25 минут, пока мякоть полностью не размягчится. Протрите массу через сито или измельчите блендером до однородной консистенции. Поверните пюре на плиту и прогрейте несколько минут, регулярно помешивая. Разложите горячую массу в предварительно стерилизованные банки. Закройте крышками, переверните и оставьте охлаждаться.

Если сливы очень сладкие, дополнительных подсластителей не понадобится. Для более густой консистенции можно дольше испарять излишнюю влагу на слабом огне.

Сушеные сливы в духовке

Сушка — еще один способ сохранить урожай без сахара и длительной стерилизации. В результате получаются ароматные домашние сухофрукты, которые можно есть как перекус или добавлять в каши, выпечки и компоты.

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Что понадобится

спелые сливы;

пергамент для выпечки.

Пошаговый рецепт

Выберите плотные, спелые плоды без вмятин и повреждений. Вымойте их и хорошо обсушите. Разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки срезом вверх на противень, застеленный пергаментом. Сушите в духовке при невысокой температуре — ориентировочно 60–70 °C. Дверцу можно оставить немного приоткрытой, чтобы влага выходила наружу. Время от времени проверяйте плоды и при необходимости переворачивайте их. Готовые сливы должны оставаться эластичными, но без избытка влаги.

Продолжительность сушки зависит от размера плодов, их сочности и особенностей духовки, поэтому лучше ориентироваться не только на время, но и на консистенцию сухофруктов.

Как правильно хранить домашние сливовые заготовки

Заготовки без сахара требуют особого внимания к чистоте посуды и условиям хранения. Перед использованием банки и крышки нужно тщательно вымыть и стерилизовать. После охлаждения консервацию следует перенести в прохладное темное место.

Сушеные плоды содержат в герметичной таре, защищенной от влаги и прямых солнечных лучей. Если во время хранения появились плесень, неприятный запах, пузырьки или другие признаки порчи, продукт употреблять не стоит.

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