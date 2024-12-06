Сломаете жизнь: почему ни в коем случае нельзя дарить и принимать от близких некоторую посуду

Традиционно мы дарим сервизы и столовое серебро, но, говорят народные приметы, эти предметы могут доставить человеку только неприятности. С особой осторожностью следует дарить и фарфор.

Какой бы привлекательной ни была посуда, сколько бы мастер времени ни потратил на ее создание, важно обратить внимание на то, нет ли на ее поверхности потертостей, даже мелких трещин или сколов. При наличии такая посуда принесет несчастье и может даже негативно отразиться на судьбе нового владельца. Даже, если мысленно у вас совсем не было ничего плохого, вы можете одним подарком принести в семью раздор.

Если вы хотите подарить нож, как бы привлекательным и особенным он ни был, обязательно возьмите за него небольшую "плату". Даже несколько монет. С давних времен существует примета, что ножи приносят в семью негатив и беды. Между человеком, подарившим этот подарок, и тем, кто принял его, может начаться серьезная ссора.

А вот влюбленной паре, особенно молодоженам, ни в коем случае не следует дарить вилки. Ничего хорошего такой подарок не принесет. Между парой отношения долго не продлятся, чувства начнут быстро угасать. Вот так можно "подарить" неприятности, даже ничего не подозревая.

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