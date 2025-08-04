Сломала позвоночник ради лайков: мать-блогерша выполнила опасный тренд на каблуке / © thesun.co.uk

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В Екатеринбурге 32-летняя Марьяна Баруткина, только что ставшая мамой, сломала позвоночник, выполняя опасный трюк для социальных сетей. Женщина пыталась повторить вирусный «Вызов на шпильках», вдохновленный позой певицы Ники Минаж.

Об этом The Sun.

На видео, которое стало вирусным в России, видно, как Марьяна в туфлях на высоком каблуке балансирует на перевернутой кастрюле с банкой детского питания. Утратив равновесие, женщина упала, получив компрессионный перелом позвоночника.

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По словам Марьяны, это была ее первая попытка создать контент для блога, который она решила начать вести через восемь недель после родов.

«Ирония? Корма? Или просто жизнь, которая всегда испытывает нашу крепость в самый неожиданный момент», — прокомментировала она.

После инцидента Марьяне пришлось три месяца носить специальный корсет. Видео вызвало шквал критики в русских социальных сетях. Пользователи осудили ее за то, что она поставила стремление к популярности выше безопасности и заботы о новорожденном ребенке. В ответ на критику Марьяна заявила, что ее ребенком занимаются две няни, а сама она теперь «живет в статусе звезды».

Напомним, все больше мужчин обращаются к врачам из-за опасных последствий «скорых» косметических процедур. Особенно опасна мода на инъекции ботокса или филеров в пенис в нелегальных клиниках Глазго. Мужчины надеются вылечить эректильную дисфункцию или увеличить орган, но в результате получают серьезные осложнения, часто требующие срочной медицинской помощи. В одном из таких ужасающих случаев пациенту даже пришлось ампутировать пенис.

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