Слова "бардачок" нет в украинском языке: как правильно назвать автомобильный ящик

Как говорить на украинском правильно / © Фото из открытых источников

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Привычное слово «бардачок» можно услышать от каждого, у кого есть авто. Однако в украинском литературном языке оно не нормативное название отделения перед пассажирским сиденьем. Речь идет о небольшом закрытом ящике в передней панели автомобиля, где водитель или пассажир хранит документы, очки, салфетки и другие мелочи. Так как правильно назвать эту часть автомобиля на украинском?

Как правильно назвать «бардачок»

Точнее украинское название — “речова скринька». Также в техническом контексте можно встретить название «речовий ящик».

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Само слово «ящик» хорошо передает назначение этого отделения: это небольшое пространство для хранения вещей. В современном украинском языке изречение «вещевой ящик» понятно и естественно, особенно когда речь идет об автомобиле.

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Поэтому вместо фразы «положи документы в бардачок» можно сказать: «положи документы в вещевой ящик».

Откуда взялось слово «бардачок»

Слово «бардачок» распространилось в разговорной речи как название автомобильного отделения для мелких вещей. Оно связано со словом «бардак», которое в украинском языке употребляется преимущественно в значении беспорядка, хаоса или нечистоплотности.

Однако называть автомобильный ящик «бардачком» лишь потому, что в нем часто накапливается множество разных вещей, — не самый лучший вариант для нормативной речи. В бытовом разговоре такое слово может быть понятно, но в официальном, профессиональном или редакционном тексте лучше использовать украинский аналог.

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