Слова из TikTok добавили в Кембриджский словарь

Из-за роста популярности трендов из TikTok и терминов соцсетей в повседневном общении в Кембриджском словаре появились трендовые слова.

Анастасия Павленко
Словарь Кембриджа расширяет свой лексикон

Словарь Кембриджа расширяет свой лексикон / © Associated Press

Слова «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия», которые начали использовать в TikTok, добавили к обновленной версии Кембриджского словаря.

Об этом пишет CNN.

Словарь определяет skibidi как «слово, которое может иметь разные значения — например, „крутой“ или „плохой“ — или вообще не иметь никакого содержания и употребляться как шутка».

Вместо этого delulu трактуют как «игру со словом delusional (суеверный, воображаемый), которая означает „верить в то, что не является правдой, обычно сознательно“.

Термин skibidi впервые появился благодаря автору вирусного абсурдного анимационного YouTube-сериала Skibidi Toilet, где из унитазов выныривают человеческие головы.

«Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом и фиксировать его в словаре очень увлекательно», — сказал руководитель лексической программы Колин Макинтош. Он отметил, что в словарь попадают только те слова, которые сохранят свою актуальность.

