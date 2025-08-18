Словарь Кембриджа расширяет свой лексикон / © Associated Press

Слова «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия», которые начали использовать в TikTok, добавили к обновленной версии Кембриджского словаря.

Об этом пишет CNN.

Словарь определяет skibidi как «слово, которое может иметь разные значения — например, „крутой“ или „плохой“ — или вообще не иметь никакого содержания и употребляться как шутка».

Вместо этого delulu трактуют как «игру со словом delusional (суеверный, воображаемый), которая означает „верить в то, что не является правдой, обычно сознательно“.

Термин skibidi впервые появился благодаря автору вирусного абсурдного анимационного YouTube-сериала Skibidi Toilet, где из унитазов выныривают человеческие головы.

«Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом и фиксировать его в словаре очень увлекательно», — сказал руководитель лексической программы Колин Макинтош. Он отметил, что в словарь попадают только те слова, которые сохранят свою актуальность.

Ранее сообщалось, что первое слово «Украина» появилось в 1187 году в Киевской летописи. В записи о смерти одного из князей сказано: «Плакала за ним вся Украина».

Название имело славянское происхождение и означало «родина» или «своя земля» — без всякой связи с толкованием «окраина», которое сейчас распространяет российская пропаганда.