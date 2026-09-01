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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Слово "висипатися" нельзя употреблять в контексте сна — это неправильно: как сказать на украинском

Как правильно говорить на украинском о качественном сне: объяснение языковедов.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как говорить на украинском правильно

Как говорить на украинском правильно / © pexels.com

Мы очень часто говорим: «Я не высыпаюсь», «Надо хорошо высыпаться», «Сегодня наконец-то высплюсь». На слух эти конструкции кажутся вполне естественными, однако в современном украинском литературном языке между словами «высыпаться» и «выспаться» есть важное различие.

Как правильно говорить о достаточном количестве сна

Когда речь идет о человеке, который спит достаточно и благодаря этому восстанавливает силы, правильно использовать «висиплятися». Это слово зафиксировано в толковом словаре со значением «спать долго, вволю, вполне удовлетворяя потребность во сне». Совершенной формой является «выспаться».

Поэтому лучше сказать: «Я добре висипляюся», «Мені потрібно висиплятися», «Я нарешті виспалася» или «Він не встиг виспатися перед роботою».

Есть и другой точный вариант — «отсыпаться». Его используют, когда человек спит дольше обычного, чтобы восстановить силы после усталости или недосыпания. Например: «На выходных она отсыпалась после напряженной рабочей недели».

А что значит «висипатися»

В современном толковом словаре глагол «висипатися» имеет совсем другое значение. Оно связано с действием «сыпаться» — то есть выпадать, высыпаясь из чего-нибудь. Например: «Из мешка высыпается зерно», «Из пакета высыпался сахар». Также слово может использоваться, когда кто-то или что-то получается или появляется в большом количестве.

Именно поэтому фраза «я хорошо высыпаюсь» в современном нормативном украинском языке нежелательна, если речь идет о качественном сне. Вместо этого следует сказать: «я гарно висипляюся».

Почему возникла такая путаница

Причина достаточно проста: слова звучат очень похоже, а в разговорном украинском «высыпаться» давно стало привычным в значении «спать вволю». Однако сходство формы еще не означает тождества значений.

Интересно, что в более старом «Словаре украинского языка» Бориса Гринченко слово «висипатися» действительно фиксировалось также в значении, связанном со сном. Поэтому утверждение, что такой формы в украинском языке никогда не существовало, было бы слишком категоричным.

Для современной литературной речи проще запомнить так: человек «висипляється», а результат — выспаться. А высыпаться оставляем для того, что может буквально высыпаться из мешка, пакета или другой емкости.

Комментарии (1)
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jac5627
18:23, 2026.09.01
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