Слышать шаги, когда никого нет: что означает эта жуткая примета

Что значит слышать шаги в пустой комнате / © Getty Images

Реклама

Многие из нас, по крайней мере раз в жизни, могли слышать непонятные звуки, которые не имеют рационального объяснения.

Однако, если в вашем доме вдруг стали слышны шаги, а в комнате никого нет, это может быть не просто произведением вашего воображения. Согласно народным приметам, это может быть знаком от нечистой силы, духов или предвестником больших неприятностей.

Также приметы свидетельствуют о том, что эти звуки следует стоит рассматривать как предупреждение. Считается, что если вы слышите шаги, в комнате где никого нет, это может быть предвестником:

Реклама

больших неприятностей или потрясений в жизни;

болезни для кого-то из обитателей дома;

попытки злых сил проникнуть в ваш дом, особенно если эти шаги или стуки повторяются регулярно.

В свою очередь эзотерики связывают такие эти явления с другими признаками паранормальной активности: появлением быстро движущихся теней или самопроизвольным перемещением небольших предметов.

Также в народе бытует мнение, что шаги могут издавать призраки или чужие души. Если вместе с нетипичными шагами вы слышите шепот, смех или другие непонятные звуки, это может быть признаком того, что за вами наблюдает призрак.

Однако не всегда эти признаки могут предвещать только беду. Иногда таким образом призраки или другие сущности могут просто желать пообщаться или передать хозяевам дома какую-то важную информацию.

Кроме того, нередко источником необычных звуков становятся вполне обыденные вещи, которые легко спутать с шагами, а именно:

Реклама

мелкие животные: мыши, крысы или другие вредители, которые передвигаются в перекрытиях, стенах или на чердаке;

некоторые приборы, такие как кондиционеры или вентиляционные системы, могут создавать потоки воздуха и вибрации, которые резонируют в помещении как отдаленные стуки или шаги.

Имейте в виду, что народные приметы не являются наукой, приметы и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.