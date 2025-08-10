Смартфон загорелся: эксперт рассказал, как предотвратить перегрев

Почему смартфон может загореться

В современном мире смартфон — наш верный спутник, но мало кто задумывается о скрытой опасности, которую он может представлять. Специалисты предупреждают: при определенных условиях устройство может внезапно вспыхнуть. И причина не всегда в неисправности аккумулятора. Главные факторы риска — это перегрев, механические повреждения и износ компонентов.

Основные причины возгорания

Перегрев. Это самая распространенная причина. Интенсивное использование, например длинные игровые сессии, навигация или съемка видео, заставляет смартфон работать на границе. Ситуация становится критической, если устройство находится в плотной одежде или под прямыми солнечными лучами, где тепло не может рассеиваться.

Механические повреждения. Сильный удар или давление может деформировать аккумулятор. Например, если вы носите телефон в заднем кармане и садитесь на него. Такая деформация может привести к внутреннему короткому замыканию, что является прямой причиной возгорания.

Износ и повреждение аккумулятора. Вздутие аккумулятора — это четкий сигнал о внутренних проблемах, которые могут привести к перегреву. С течением времени батареи теряют стабильность. Неожиданные перегревы без видимой нагрузки или внезапные выключения телефона также являются тревожными звоночками. Кроме того, использование неоригинальных зарядных устройств и аккумуляторов, не отвечающих стандартам безопасности, может создать дополнительный риск.

Что делать и как уберечь свой смартфон от возгорания

Если вы заметили, что аккумулятор сдулся или смартфон начал сильно греться без причины, не игнорируйте эти симптомы. Своевременная диагностика и замена компонентов могут предотвратить серьезные последствия, включая пожар. Помните, что безопасность вашей жизни и имущества гораздо важнее экономии на ремонте.

Напомним, смартфон может работать гораздо быстрее, если изменить кое-что в настройках.