ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
209
Время на прочтение
2 мин

Смартфон загорелся: эксперт рассказал, как предотвратить перегрев

Вздутый аккумулятор и перегрев — главные причины самовозгорания смартфона.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Смартфон загорелся: эксперт рассказал, как предотвратить перегрев

Почему смартфон может загореться

В современном мире смартфон — наш верный спутник, но мало кто задумывается о скрытой опасности, которую он может представлять. Специалисты предупреждают: при определенных условиях устройство может внезапно вспыхнуть. И причина не всегда в неисправности аккумулятора. Главные факторы риска — это перегрев, механические повреждения и износ компонентов.

Об этом говорится в материале Т4.

Основные причины возгорания

  • Перегрев. Это самая распространенная причина. Интенсивное использование, например длинные игровые сессии, навигация или съемка видео, заставляет смартфон работать на границе. Ситуация становится критической, если устройство находится в плотной одежде или под прямыми солнечными лучами, где тепло не может рассеиваться.

  • Механические повреждения. Сильный удар или давление может деформировать аккумулятор. Например, если вы носите телефон в заднем кармане и садитесь на него. Такая деформация может привести к внутреннему короткому замыканию, что является прямой причиной возгорания.

  • Износ и повреждение аккумулятора. Вздутие аккумулятора — это четкий сигнал о внутренних проблемах, которые могут привести к перегреву. С течением времени батареи теряют стабильность. Неожиданные перегревы без видимой нагрузки или внезапные выключения телефона также являются тревожными звоночками. Кроме того, использование неоригинальных зарядных устройств и аккумуляторов, не отвечающих стандартам безопасности, может создать дополнительный риск.

Что делать и как уберечь свой смартфон от возгорания

Если вы заметили, что аккумулятор сдулся или смартфон начал сильно греться без причины, не игнорируйте эти симптомы. Своевременная диагностика и замена компонентов могут предотвратить серьезные последствия, включая пожар. Помните, что безопасность вашей жизни и имущества гораздо важнее экономии на ремонте.

Напомним, смартфон может работать гораздо быстрее, если изменить кое-что в настройках.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie