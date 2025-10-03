Смерть из-за кофейных клизм: как теории заговора матери убили 23-летнюю девушку

Больница / © pexels.com

Палома Шемирани умерла в июле прошлого года. Ей было 23 года, она была выпускницей Кембриджа. Причиной смерти стало прогрессирование лимфомы (рак). Коронер (судья, расследующая смерть) постановила: девушка умерла, потому что отказалась от лечения. На нее сильно повлияла ее мать, Кейт Шемирани.

Об этом пишет BBC.

У девушки был высокий шанс на жизнь

Паломе поставили диагноз «неходжкинская лимфома» в декабре 2023 года. Врачи давали ей 80% шансов на полное выздоровление благодаря химиотерапии. Но Палома отказалась от лечения. Она переехала к матери, которая является известной поклонницей теорий заговора и бывшей медсестрой, лишенной лицензии.

Вместо химиотерапии мать настояла на альтернативных методах. Палома начала делать кофейные клизмы и пить соки.

Роль матери признали роковой

Коронер Кэтрин Вуд заявила на суде: влияние матери на Палому «более чем минимально способствовало ее смерти». Она добавила, что Палома, вероятно, согласилась бы на лечение, если бы мать не вмешалась. Кейт Шемирани называла химиотерапию «ипритом».

Коронер назвала такое поведение матери «непостижимым». Однако суд постановил, что это не было противоправным убийством. Палома также была под влиянием отца и семейного друга. Все они рекомендовали ей другие способы.

Реакция семьи погибшей

Палома потеряла сознание дома и умерла в больнице через пять дней. Братья Паломы, Габриэль и Себастьян обвиняют мать.

«Я полностью обвиняю свою мать в смерти сестры», — сказал Габриэль.

Братья считают, что государство «потерпело поражение», не признав смерть сестры убийством. Суд подтвердил, что врачи и парамедики поступали правильно. Родители Паломы на суде не присутствовали.

