Смертельная авария на оккупированном заводе в Севастополе: что известно о погибших и пострадавших
В Южной бухте Севастополя перевернулся плавкран — погибли два человека, более 20 пострадали.
В Южной бухте оккупированного Севастополя на территории Севастопольского морского завода произошла авария - во время проведения работ опрокинулся плавучий кран.
Об этом сообщил так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев.
По его словам, в момент инцидента на борту находились работники завода и представители подрядных организаций. Во время опрокидывания судна два человека погибли, еще более 20 пострадали.
"На месте работают аварийные и спасательные службы, совместно с работниками завода и представителями контрагентских организаций устраняют последствия происшествия", - сообщил Развожаев.
По предварительным данным, удалось спасти 15 человек, из них семь госпитализированы. У пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести. Их доставили в городские больницы.
Причины аварии выясняются. Создана комиссия по расследованию инцидента.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Напомним, ранее в рамках асимметричных действий, направленных на замедление и остановку противника, подразделения Сил специальных операций ВСУ в ночь на это время провели успешную атаку ударными дронами на объекты во временно оккупированном Крыму.