Смертельная авария на оккупированном заводе в Севастополе: что известно о погибших и пострадавших

В Южной бухте Севастополя перевернулся плавкран — погибли два человека, более 20 пострадали.

Перекинутый плавкран

Перекинутый плавкран / © Фото из открытых источников

В Южной бухте оккупированного Севастополя на территории Севастопольского морского завода произошла авария - во время проведения работ опрокинулся плавучий кран.

Об этом сообщил так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев.

По его словам, в момент инцидента на борту находились работники завода и представители подрядных организаций. Во время опрокидывания судна два человека погибли, еще более 20 пострадали.

"На месте работают аварийные и спасательные службы, совместно с работниками завода и представителями контрагентских организаций устраняют последствия происшествия", - сообщил Развожаев.

По предварительным данным, удалось спасти 15 человек, из них семь госпитализированы. У пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести. Их доставили в городские больницы.

Причины аварии выясняются. Создана комиссия по расследованию инцидента.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Напомним, ранее в рамках асимметричных действий, направленных на замедление и остановку противника, подразделения Сил специальных операций ВСУ в ночь на это время провели успешную атаку ударными дронами на объекты во временно оккупированном Крыму.

