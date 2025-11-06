- Дата публикации
Смертельные ловушки осени: 4 опасные вещи, которые могут отравить вашу собаку на прогулке
Обычная осенняя прогулка может стоить собаке жизни. Ветеринары назвали четыре опасности, которые подстерегают питомцев прямо под ногами.
Ноябрь идеально подходит для длительных прогулок с собакой, но ветеринары предупреждают: именно осенью резко возрастает количество случаев отравлений. Специалисты выделили четыре основные опасности, из-за которых животные чаще всего попадают в ветеринарные клиники.
Об этом сообщило издание Express.
Антифриз
Самый коварный враг для собак — антифриз. Этиленгликоль, входящий в его состав, имеет сладковатый вкус и легко привлекает животных. Достаточно нескольких глотков, чтобы вызвать острую почечную недостаточность или даже смерть. Симптомы — рвота, дезориентация, частое мочеиспускание. Если есть подозрение, что собака могла лизнуть антифриз, нужно срочно обратиться к ветеринару.
Дикорастущие грибы
Осенние леса и парки изобилуют грибами, среди которых немало ядовитых. Визуально отличить их невозможно, поэтому специалисты советуют считать любые дикорастущие грибы потенциально опасными. Если пес съел гриб, следует немедленно ехать в клинику.
Компост и садовая мульча
Органические отходы могут содержать плесень, которая производит микотоксины — сильнодействующие яды. Даже незначительная доза может вызвать судороги, тремор или смерть. Особую опасность представляют компостные контейнеры с гнилой пищей, которая часто привлекает собак.
Каштаны и желуди
Под осенней листвой нередко скрываются каштаны и желуди. Они опасны вдвойне — и из-за токсичных веществ (эскулин и дубильные кислоты), и из-за риска механической непроходимости кишечника.
Ветеринары отмечают: во время прогулок внимательно следите за собакой и не позволяйте ей подбирать предметы с земли. В случае подозрения на отравление — немедленно обращайтесь в клинику. Самолечение может стоить животному жизни.
