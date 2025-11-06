ТСН в социальных сетях

Смертельные ловушки осени: 4 опасные вещи, которые могут отравить вашу собаку на прогулке

Обычная осенняя прогулка может стоить собаке жизни. Ветеринары назвали четыре опасности, которые подстерегают питомцев прямо под ногами.

Собака

Собака / © unsplash.com

Ноябрь идеально подходит для длительных прогулок с собакой, но ветеринары предупреждают: именно осенью резко возрастает количество случаев отравлений. Специалисты выделили четыре основные опасности, из-за которых животные чаще всего попадают в ветеринарные клиники.

Об этом сообщило издание Express.

  • Антифриз
    Самый коварный враг для собак — антифриз. Этиленгликоль, входящий в его состав, имеет сладковатый вкус и легко привлекает животных. Достаточно нескольких глотков, чтобы вызвать острую почечную недостаточность или даже смерть. Симптомы — рвота, дезориентация, частое мочеиспускание. Если есть подозрение, что собака могла лизнуть антифриз, нужно срочно обратиться к ветеринару.

  • Дикорастущие грибы
    Осенние леса и парки изобилуют грибами, среди которых немало ядовитых. Визуально отличить их невозможно, поэтому специалисты советуют считать любые дикорастущие грибы потенциально опасными. Если пес съел гриб, следует немедленно ехать в клинику.

  • Компост и садовая мульча
    Органические отходы могут содержать плесень, которая производит микотоксины — сильнодействующие яды. Даже незначительная доза может вызвать судороги, тремор или смерть. Особую опасность представляют компостные контейнеры с гнилой пищей, которая часто привлекает собак.

  • Каштаны и желуди
    Под осенней листвой нередко скрываются каштаны и желуди. Они опасны вдвойне — и из-за токсичных веществ (эскулин и дубильные кислоты), и из-за риска механической непроходимости кишечника.

Ветеринары отмечают: во время прогулок внимательно следите за собакой и не позволяйте ей подбирать предметы с земли. В случае подозрения на отравление — немедленно обращайтесь в клинику. Самолечение может стоить животному жизни.

Напомним, естественное строение тела и склонность к инфекциям делают некоторые породы собак более «пахучими». Эксперты объяснили, как распознать проблему и избавиться от запаха.

