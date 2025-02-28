Смешайте эти два ингредиента – и даже самый серый тюль станет безупречно белым

Со временем тюль теряет свой первозданный белоснежный цвет, поскольку на нем оседает много пыли, а на кухонных занавесках добавляется проблема желтых пятен от жира.

Иногда хозяйкам бывает довольно сложно отстирать желтизну и серость, чтобы вернуть тюлю первозданную белизну. Впрочем, есть подручные средства, которые вмиг решат эту проблему. Стоят они копейки, а результат превзойдет все ожидания. Рассказываем, как отбелить тюль от желтизны и серости с помощью средств, которые есть в каждом доме.

Как отбелить тюль: самый лучший и самый простой метод

Чтобы вернуть занавескам идеальный вид и хрустальную белизну, нужно приготовить средство для стирки. Для этого необходимо натереть немного хозяйственного мыла и смешать его с небольшим количеством моющего средства. Этой пастой нужно хорошо намылить влажный тюль, затем отправить его в тазик, залить горячей водой и оставить на полтора часа, чтобы средство отработало. Такая смесь отлично справится с желтыми пятнами и устаревшей грязью и вернет тюлю его безупречную белизну.

После замачивания тюль нужно хорошо прополоскать, чтобы избавиться от моющего средства и грязи. Для усиления эффекта его можно постирать в машинке, добавив столовую ложку отбеливающего средства прямо в барабан.

Читайте также:

Чем лучше подкормить яблони, чтобы не опадала завязь

Что добавить в фарш, чтобы куриные котлеты были сочными, нежными и рыхлыми.

Кастрюли будут безупречно чистыми, даже не придется мыть: вот что нужно сделать