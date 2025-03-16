Смешайте эти два средства и нанесите на ванну: через 10 минут сантехника будет, как новая

Как с помощью копеечных аптечных продуктов отбелить ванну, избавиться от ржавчины, желтизны и серости: тереть ничего не придется.
Если ваша ванна потеряла первозданноу белизну, не стоит расстраиваться, есть прекрасные методы, которые помогут вернуть сантехнике сияние и идеальную чистоту. Рассказываем, как быстро отбелить ванную копеечными средствами, которые есть в каждом доме.
Как отчистить ванну от желтизны имеющимися средствами: полезные лайфхаки
- Перекись водорода и аммиак. Следует смешать два средства в соотношении 1:2 и нанести на поверхность ванны. Оставьте раствор на 10–15 минут, затем смойте теплой водой. Тереть ничего не надо, после такой процедуры ванна будет сиять чистотой, словно только что из магазина.
- Сода и уксус. Если у вас есть уксус 5%, его можно смело брать для чистки ванны. Такой продукт в сочетании с содой считается универсальным чистящим средством, он идеально отбеливает сантехнику, а также справится с грязью, ржавчиной и известковым налетом. Смешайте уксус с содой в равных пропорциях и нанесите на поверхность ванны, оставьте на короткое время, затем просто смойте водой.
- Чистящее средство для духовок также подойдет для чистки ванны. Такой продукт содержит мягкие абразивы, которые могут отбелить любую поверхность и сделать ее совершенно чистой и сияющей. Чтобы почистить пожелтевшую ванну, нужно нанести средство на сантехнику и потереть жесткой стороной губки. Затем средство необходимо смыть и вытереть ванну досуха.
Читайте также:
Чем заменить соль в блюдах: лучшие варианты, о которых мало кто знает
Этот секрет скрывают производители: как за 5 секунд избавиться от пятна на одежде
Унитаз засияет как новый: добавьте к воде доступные ингредиенты и немного подождите результата