Смешайте эти два средства и нанесите на ванну: через 10 минут сантехника будет, как новая

Как с помощью копеечных аптечных продуктов отбелить ванну, избавиться от ржавчины, желтизны и серости: тереть ничего не придется.

Если ваша ванна потеряла первозданноу белизну, не стоит расстраиваться, есть прекрасные методы, которые помогут вернуть сантехнике сияние и идеальную чистоту. Рассказываем, как быстро отбелить ванную копеечными средствами, которые есть в каждом доме.

Как отчистить ванну от желтизны имеющимися средствами: полезные лайфхаки

Перекись водорода и аммиак. Следует смешать два средства в соотношении 1:2 и нанести на поверхность ванны. Оставьте раствор на 10–15 минут, затем смойте теплой водой. Тереть ничего не надо, после такой процедуры ванна будет сиять чистотой, словно только что из магазина.

Следует смешать два средства в соотношении 1:2 и нанести на поверхность ванны. Оставьте раствор на 10–15 минут, затем смойте теплой водой. Тереть ничего не надо, после такой процедуры ванна будет сиять чистотой, словно только что из магазина. Сода и уксус. Если у вас есть уксус 5%, его можно смело брать для чистки ванны. Такой продукт в сочетании с содой считается универсальным чистящим средством, он идеально отбеливает сантехнику, а также справится с грязью, ржавчиной и известковым налетом. Смешайте уксус с содой в равных пропорциях и нанесите на поверхность ванны, оставьте на короткое время, затем просто смойте водой.

Если у вас есть уксус 5%, его можно смело брать для чистки ванны. Такой продукт в сочетании с содой считается универсальным чистящим средством, он идеально отбеливает сантехнику, а также справится с грязью, ржавчиной и известковым налетом. Смешайте уксус с содой в равных пропорциях и нанесите на поверхность ванны, оставьте на короткое время, затем просто смойте водой. Чистящее средство для духовок также подойдет для чистки ванны. Такой продукт содержит мягкие абразивы, которые могут отбелить любую поверхность и сделать ее совершенно чистой и сияющей. Чтобы почистить пожелтевшую ванну, нужно нанести средство на сантехнику и потереть жесткой стороной губки. Затем средство необходимо смыть и вытереть ванну досуха.

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