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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
51
Время на прочтение
2 мин

Смешайте хозяйственное мыло и марганцовку — и навсегда забудете об этих бытовых проблемах

Такой лайфхак станет идеальным решением для бережливых хозяек. Вы не только сэкономите на дорогих пятновыводителях, но и минимизируете влияние химии на ткани, продлевая срок службы своих любимых вещей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как вывести въедливые пятна с вещей

Как вывести въедливые пятна с вещей / © pixabay.com

Этот неожиданный тандем двух простых средств способен заменить кучу дорогостоящей бытовой химии для стирки и выведения пятен. Рассказываем, как хозяйственное мыло и марганцовка способны справиться даже с самыми сложными пятнами на одежде и других вещах и вернуть им первозданный внешний вид.

В чем секрет эффективности хозяйственного мыла и марганцовки: как приготовить пятновыводитель

  1. Эти простые подручные средства работают по принципу «два в одном».

  2. Возвращают вещам идеальный вид и цвет, мягко удаляют следы от кофе, вина и косметики, не повреждая волокна ткани.

  3. Работают как природный антисептик. Убивают все бактерии без использования химических средств.

Как приготовить пятновыводитель для одежды: пошаговая инструкция.

  1. Сначала нужно натереть пол бруска обыкновенного хозяйственного мыла.

  2. Растопите мыльную стружку в небольшом количестве воды на слабом огне, чтобы получилась однородная масса.

  3. Во второй емкости разведите в теплой воде 4 гранулы марганцовки. Раствор должен быть светло-розового цвета.

  4. Совместите две смеси, при необходимости добавьте немного теплой воды.

Как отбелить вещи и избавиться от въедливых пятен с помощью мыла и марганцовки

  1. Необходимо обработать все пятна и загрязненные места смесью марганцовки и хозяйственного мыла, оставить на 15 минут, чтобы средство отработало.

  2. После обработки этим средством даже самые въедливые пятна исчезнут, как и не было.

  3. Затем положите вещи в стиральную машинку и постирайте как обычно, чтобы смыть остатки смеси.

  4. Необходимо следить за тем, чтобы раствор марганцовки был слабым, иначе вещи приобретут светлый розовый оттенок.

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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