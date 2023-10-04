Смешайте мыло и это копеечное аптечное средство: все вычистит до блеска – ванну, унитаз и душ

Это дешевое средство отчистит все: как легко избавиться от известкового налета и грязи с любых поверхностей.

Очень мощное и эффективное средство для чистки любых поверхностей от известкового налета, устаревшего жира и грязи можно приготовить в домашних условиях из двух простых ингредиентов.

Как быстро очистить унитаз, ванну и душ от грязи и известкового налета

Еще наши бабушки пользовались таким способом для чистки от грязи, жира и известкового налета, когда химических средств практически не было. Для приготовления очистителя нужно натереть на терке брус хозяйственного мыла, добавить пищевой соды, 5 капель нашатырного спирта, развести смесь водой до консистенции пасты. Затем приготовленное средство нужно нанести на поверхность, нуждающуюся в очистке, и оставить на 5-7 минут, затем тщательно смыть водой.

Такая смесь отлично справится с грязью на кухне, с известковым налетом в ванной комнате, отчистит унитаз, раковины и душевую кабину, а также кафель и кухонную плиту. При необходимости если грязь очень въелась, пасту нужно оставить на грязной поверхности на час, затем тщательно смыть водой.

Как отчистить унитаз от известкового налета: еще 7 проверенных способов

Желтые пятна от жесткой водопроводной воды очень портят вид сантехники, к тому же довольно трудно отмываются. Но есть эффективные подручные средства, которые помогут быстро от них избавиться. Поэтому следует попробовать семь народных методов, когда под рукой нет специального средства для чистки известкового налета.

Уксус. Если загрязнение недавнее, а площадь, которую нужно чистить, невелика, можно воспользоваться столовым уксусом. Следует смешать воду и уксус в пропорции 1:1 и нанести на желтое пятно пульверизатором. Через несколько минут после нанесения протрите обработанное место щеткой для унитаза и тщательно смойте водой. Если участки поражения велики, можно просто полить их уксусом. Тогда это нужно сделать ночью, оставить на 6-7 часов, чтобы жидкость сработала, затем пройтись щеткой по поверхности и смыть водой.

Если загрязнение недавнее, а площадь, которую нужно чистить, невелика, можно воспользоваться столовым уксусом. Следует смешать воду и уксус в пропорции 1:1 и нанести на желтое пятно пульверизатором. Через несколько минут после нанесения протрите обработанное место щеткой для унитаза и тщательно смойте водой. Если участки поражения велики, можно просто полить их уксусом. Тогда это нужно сделать ночью, оставить на 6-7 часов, чтобы жидкость сработала, затем пройтись щеткой по поверхности и смыть водой. Наждачная бумага. Иногда на унитазе известковый налет очень устойчив, даже специальные средства не справляются. Поэтому здесь следует помочь себе наждачной бумагой. Желтые пятна можно обработать любым средством, оставить на время, затем потереть наждачной бумагой. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы на сантехнике не осталось видимых царапин.

Иногда на унитазе известковый налет очень устойчив, даже специальные средства не справляются. Поэтому здесь следует помочь себе наждачной бумагой. Желтые пятна можно обработать любым средством, оставить на время, затем потереть наждачной бумагой. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы на сантехнике не осталось видимых царапин. Уксус и пищевая сода. Это еще один популярный метод чистки известкового налета. Для этого нужно сделать из соды и уксуса пасту. Залейте в унитаз на поверхности желтых пятен 1 чашку уксуса, затем посыпьте сверху одной чашкой соды. Смесь следует оставить на 10 минут. Далее следует почистить загрязненную поверхность щеткой и оставить еще на 20 минут. Затем смойте воду, это должно помочь избавиться от известкового налета.

Это еще один популярный метод чистки известкового налета. Для этого нужно сделать из соды и уксуса пасту. Залейте в унитаз на поверхности желтых пятен 1 чашку уксуса, затем посыпьте сверху одной чашкой соды. Смесь следует оставить на 10 минут. Далее следует почистить загрязненную поверхность щеткой и оставить еще на 20 минут. Затем смойте воду, это должно помочь избавиться от известкового налета. Кока-кола. Этот сладкий напиток станет отличным помощником в хозяйстве. Необходимо аккуратно вылить колу на стены унитаза и оставить на 30 минут. Сладкая газировка растворит известковый налет, и он легко смоется водой. Если с первого раза не удалось избавиться от желтых пятен, повторите процедуру.

Этот сладкий напиток станет отличным помощником в хозяйстве. Необходимо аккуратно вылить колу на стены унитаза и оставить на 30 минут. Сладкая газировка растворит известковый налет, и он легко смоется водой. Если с первого раза не удалось избавиться от желтых пятен, повторите процедуру. Лимонная кислота. Нужно засыпать 1 пакет кислоты в бачок, а два пакетика – в унитаз. Средство нужно оставить действовать на 3-4 часа. Он эффективно растворит грязь, и его остатки можно будет просто почистить щеткой и смыть водой.

Нужно засыпать 1 пакет кислоты в бачок, а два пакетика – в унитаз. Средство нужно оставить действовать на 3-4 часа. Он эффективно растворит грязь, и его остатки можно будет просто почистить щеткой и смыть водой. Лимонный сок и уксус. Не менее эффективный метод борьбы с известковым налетом – это смешать сок лимона с уксусом. Поскольку известковый налет не способен выдержать дополнительный слой кислоты, содержащийся в лимонном соке. Смешайте уксус и сок одного лимона в равных пропорциях и обработайте пятна. Оставьте чистящее средство на час, чтобы оно могло справиться с известковым налетом, и смойте водой.

Не менее эффективный метод борьбы с известковым налетом – это смешать сок лимона с уксусом. Поскольку известковый налет не способен выдержать дополнительный слой кислоты, содержащийся в лимонном соке. Смешайте уксус и сок одного лимона в равных пропорциях и обработайте пятна. Оставьте чистящее средство на час, чтобы оно могло справиться с известковым налетом, и смойте водой. WD-40. Это средство используют в качестве смазки, борющейся с коррозией. Но его также используют в борьбе с известковым налетом и ржавчиной. Если у вас есть такое средство в хозяйстве, распылите его на желтые пятна унитаза, подождите 5 минут, затем потрите щеткой и смойте водой.

Раньше мы писали, как легко удалить жирный налет на кухне с фасадов и других поверхностей с помощью подручных средств.

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