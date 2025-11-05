Чем подливать замиокулькас, чтобы был зеленым и ярким / © Pixabay

Без сбалансированного питания добиться роскошного вида достаточно сложно.

По словам экспертов, одним из ключевых этапов ухода является регулярное опрыскивание — именно оно стимулирует появление молодых, сочных листьев. В то же время важно соблюдать правильное соотношение питательных элементов в удобрении. Благодаря этому дома можно вырастить настоящий “куст” тропической зелени.

Лучше всего подходит порошковая подкормка, которую можно вносить как под корень, так и методом опрыскивания. Формула должна содержать азот, калий и фосфор в равных пропорциях. Специалисты отмечают: замиокулькас прекрасно усваивает полезные вещества именно через листья. В результате будет активно развиваться не только корневая система и клубни, но и надземная часть растения.

Чтобы приготовить раствор, достаточно развести 2 грамма порошкового удобрения в воде. Затем перелить жидкость в пульверизатор и щедро увлажнить растение — экономить не стоит, ведь в естественных условиях замиокулькас привык к высокой влажности. Процедуру следует повторять дважды в месяц.