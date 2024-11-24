Смешайте ряженку и сметану на ночь: утром получите изысканный нежный сыр к праздничному столу

Приготовленный сыр отлично подойдет для вкусных бутербродов или как отдельная изысканная закуска к новогоднему столу.
Если хотите удивить гостей нежной дорогой закуской, не тратя на это много усилий и денег, тогда можно приготовить сыр "Филадельфия". Вам понадобится всего две основные составляющие и немного времени. Такой сыр станет идеальным дополнением к любым вашим кулинарным шедеврам.
Как приготовить сыр "Филадельфия" в домашних условиях
Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые точно есть на вашей кухне:
- 1 л ряженки;
- 500 г сметаны;
- 2-3 веточки зелени (петрушка и укроп);
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления: пошаговая инструкция
- В глубокой емкости смешайте ряженку и сметану до получения однородной массы.
- Мелко нашинкуйте петрушку и укроп, добавьте их к смеси. Не забудьте посолить и приправить по вкусу.
- Подготовка к отжиму: застелите дуршлаг марлей в три слоя и переложите туда сырную массу. Сверху накройте марлей и оставьте стекать на 2-3 часа. Чтобы сыворотка быстрее отделялась, уложите сверху небольшой груз.
- Через 5-6 часов вы получите густой нежный сыр, готовый к употреблению.
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