Смешайте с этим секретным ингредиентом воду для поливки орхидей: даже больное растение зазеленеет

Если вы любите орхидеи, вам наверняка хочется, чтобы эти нежные растения часто цвели и были зелеными. Кроме правильного ухода не забывайте их подкармливать.

Существует один секретный ингредиент, способный творить настоящие чудеса с вашей орхидеей. И это – обычная пищевая сода.

Конечно, очень важно регулярно и правильно поливать орхидею. Но воды может быть недостаточно для роста и пышного цветения этого экзотического растения. Чтобы стимулировать орхидею, попробуйте добавить в воду пищевую соду.

Орхидеи нуждаются в особом уходе. И одной из причин, почему они прекращают цвести и расти, может быть размножение бактерий и грибков из-за чрезмерной поливки.

Пищевая сода известна своими щелочными свойствами, она регулирует pH воды и превращает ее в чудодейственный эликсир для растения. Бикарбонат натрия, поддерживая оптимальный уровень pH в корневой среде, способствует более эффективному усвоению питательных веществ, поэтому орхидея начинает быстрее расти и пышно цвести.

Помимо этого, пищевая сода является еще и отличным противогрибковым и антибактериальным средством, поэтому она снижает риск развития инфекций и заболеваний орхидеи. Растение остается здоровым, поэтому может развивать листья или выпускать больше бутонов.

Использование соды также помогает увеличить фотосинтез и рост корней.

Чтобы приготовить раствор, берите 1 л воды и растворите в ней одну столовую ложку пищевой соды. Тщательно перемешайте и нанесите на листья и корни орхидеи один раз в неделю. Совсем скоро вы увидите, что растение стало лучше расти и выпустило новые бутоны.

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