Как приготовить вкусный салат из свеклы / © Фото из открытых источников

Реклама

Если привычные салаты из вареной свеклы уже надоели, попробуйте простое сочетание, которое может приятно удивить. Сладковатая свекла, сельдь с характерным вкусом и хрустящий маринованный лук создают совсем другой вариант закуски. Такой салат из свеклы и сельди готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов.

Что нужно для салата

Для приготовления понадобятся:

Реклама

2 средние вареные свеклы;

1 филе слабосоленой сельди;

1 небольшая луковица;

1–2 столовых ложки масла;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

щепотка сахара;

соль по вкусу;

свежая зелень по желанию.

Главная особенность рецепта — сочетание свеклы, сельди и лука. Дополнительных ингредиентов нужно совсем немного, поэтому вкус каждого продукта хорошо чувствуется.

Реклама

Как приготовить салат из свеклы

Вареную свеклу охладите, очистите и натрите на большой терке или нарежьте небольшими кубиками. Сельдь нарежьте кусочками примерно такого же размера, чтобы у хорошо чувствовался ее вкус.

Лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте яблочный уксус с сахаром и двумя ложками воды, залейте лук и оставьте на 10 минут. Такой быстрый маринованный лук станет мягче и потеряет лишнюю горечь.

После этого соедините свеклу, сельдь и лук, добавьте немного растительного масла и осторожно перемешайте. При необходимости посолите. Перед подачей салат можно посыпать укропом или зеленым луком.

Почему стоит попробовать этот рецепт

В отличие от традиционной шубы, здесь не нужно выкладывать продукты слоями, ждать, пока салат пропитается, или использовать много майонеза. Салат из свеклы, сельди и маринованного лука можно приготовить перед ужином. Сладость свеклы уравновешивает солоноватую сельдь, а маринованный лук добавляет приятной кислинки и хруста. Именно поэтому эта простая закуска может стать интересной альтернативой привычным винегрету и селедке под шубой.

Реклама

Если хочется сделать вкус более нежным, часть масла можно заменить ложкой сметаны. А для праздничной подачи салат достаточно выложить через кулинарное кольцо и украсить зеленью.

Новости партнеров

Новости партнеров