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Смешайте вареную свеклу с двумя ингредиентами — и получите салат, вкуснее шубы и винегрета
Такая закуска готовится в считанные минуты и может стать вкусной альтернативой шубе и винегрету.
Если привычные салаты из вареной свеклы уже надоели, попробуйте простое сочетание, которое может приятно удивить. Сладковатая свекла, сельдь с характерным вкусом и хрустящий маринованный лук создают совсем другой вариант закуски. Такой салат из свеклы и сельди готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов.
Что нужно для салата
Для приготовления понадобятся:
2 средние вареные свеклы;
1 филе слабосоленой сельди;
1 небольшая луковица;
1–2 столовых ложки масла;
1 чайная ложка яблочного уксуса;
щепотка сахара;
соль по вкусу;
свежая зелень по желанию.
Главная особенность рецепта — сочетание свеклы, сельди и лука. Дополнительных ингредиентов нужно совсем немного, поэтому вкус каждого продукта хорошо чувствуется.
Как приготовить салат из свеклы
Вареную свеклу охладите, очистите и натрите на большой терке или нарежьте небольшими кубиками. Сельдь нарежьте кусочками примерно такого же размера, чтобы у хорошо чувствовался ее вкус.
Лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте яблочный уксус с сахаром и двумя ложками воды, залейте лук и оставьте на 10 минут. Такой быстрый маринованный лук станет мягче и потеряет лишнюю горечь.
После этого соедините свеклу, сельдь и лук, добавьте немного растительного масла и осторожно перемешайте. При необходимости посолите. Перед подачей салат можно посыпать укропом или зеленым луком.
Почему стоит попробовать этот рецепт
В отличие от традиционной шубы, здесь не нужно выкладывать продукты слоями, ждать, пока салат пропитается, или использовать много майонеза. Салат из свеклы, сельди и маринованного лука можно приготовить перед ужином. Сладость свеклы уравновешивает солоноватую сельдь, а маринованный лук добавляет приятной кислинки и хруста. Именно поэтому эта простая закуска может стать интересной альтернативой привычным винегрету и селедке под шубой.
Если хочется сделать вкус более нежным, часть масла можно заменить ложкой сметаны. А для праздничной подачи салат достаточно выложить через кулинарное кольцо и украсить зеленью.