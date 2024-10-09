Смешайте всего-навсего три ингредиента: надолго забудете об отпечатках пальцев на зеркале

Избавиться от отпечатков пальцев на зеркальной поверхности надолго не проблема с этим домашним средством из трех ингредиентов.

Большой недостаток любой зеркальной поверхности в том, что на ней постоянно появляются пятна и отпечатки пальцев. Они выглядят некрасиво и искажают интерьер. Однако, говорят эксперты, вы можете избавиться от них с помощью простого домашнего средства.

Чтобы приготовить его, понадобится всего три ингредиента:

половина чашки теплой воды;

1 ст. ложка ополаскивателя для посудомоечных машин;

1 ст. ложка уксуса.

При отсутствии ополаскивателя для посудомоечных машин попробуйте приготовить следующую смесь: 0,5 стакана лимонного сока, 15 капель любого эфирного масла и 4 ст. ложки глицерина.

Тщательно смешайте все ингредиенты, затем протрите средством зеркало. Уксус помогает быстро справиться с масляными пятнами, а ополаскиватель оставит на поверхности защитную пленку, которая предотвратит появление новых отпечатков пальцев.

В конце концов не забудьте еще и тщательно отполировать поверхность зеркала.

Вы также можете попробовать приготовить другое домашнее чистящее зеркал, если в вашем доме нет посудомоечной машины. Для блеска поверхности подойдет обычная вода в сочетании с уксусом. Однако есть еще один интересный лайфхак, помогающий избавиться от отпечатков пальцев. Используйте пену для бритья. Она будет очищаться и оставит на зеркале защитную пленку.

Интересно, что это средство можно применять и для очищения унитаза, ванны или раковины для придания им блеска.

Читайте также: