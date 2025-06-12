Чрезмерное потоотделение летом — проблема, которая беспокоит многих. И дорогие парфюмированные дезодоранты не всегда справляются с ней, а антиперспиранты могут содержать агрессивные химикаты, которые будут причинять вред здоровью кожи. Однако есть несколько простых, но очень эффективных средств, которые всегда найдутся у вас дома. Достаточно лишь смочить ватный диск в правильном растворе — и зона подмышек будет оставаться сухой и свежей в течение целого дня.

Уксус (яблочный или обычный столовый). Этот продукт обладает естественными антибактериальными свойствами и регулирует рН кожи. Смочите ватный диск 9% уксусом и осторожно протрите зону подмышек. Это нужно сделать на ночь, а утром смойте уксус водой. Такая простая процедура поможет снизить активность потовых желез и нейтрализует неприятный запах.

Содовый раствор. Пищевая сода нейтрализует неприятный запах пота и впитывает влагу. Разведите чайную ложку соды в 2–3 столовых ложках теплой воды. Смочите ватный диск в растворе и обработайте зону подмышек. Через 10–15 минут смойте водой. Содовая смесь не только устранит неприятный запах, но и сделает кожу под мышками сухой и свежей.

Крепкий черный или зеленый чай. В чайных листьях содержатся танины — природные вещества, которые сужают поры и уменьшают потоотделение. Чтобы приготовить средство от пота, заварите 1–2 пакетика чая в 100 мл кипятка и дайте остыть. Смочите ватный диск в напитке и сделайте компресс под мышками на 10 минут. Чтобы проблема интенсивного потоотделения больше не беспокоила вас, повторяйте процедуру каждый день.