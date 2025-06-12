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Смочите ватный диск и протрите под мышками — кожа будет сухой целый день
Эти простые средства от пота обязательно найдутся в вашем доме. Они не блокируют потоотделение полностью как антиперспиранты, но уменьшают его интенсивность и устраняют неприятный запах естественным путем.
Чрезмерное потоотделение летом — проблема, которая беспокоит многих. И дорогие парфюмированные дезодоранты не всегда справляются с ней, а антиперспиранты могут содержать агрессивные химикаты, которые будут причинять вред здоровью кожи. Однако есть несколько простых, но очень эффективных средств, которые всегда найдутся у вас дома. Достаточно лишь смочить ватный диск в правильном растворе — и зона подмышек будет оставаться сухой и свежей в течение целого дня.
Четыре простых средства от пота, которые всегда под рукой: об этом мало кто знает
Уксус (яблочный или обычный столовый). Этот продукт обладает естественными антибактериальными свойствами и регулирует рН кожи. Смочите ватный диск 9% уксусом и осторожно протрите зону подмышек. Это нужно сделать на ночь, а утром смойте уксус водой. Такая простая процедура поможет снизить активность потовых желез и нейтрализует неприятный запах.
Содовый раствор. Пищевая сода нейтрализует неприятный запах пота и впитывает влагу. Разведите чайную ложку соды в 2–3 столовых ложках теплой воды. Смочите ватный диск в растворе и обработайте зону подмышек. Через 10–15 минут смойте водой. Содовая смесь не только устранит неприятный запах, но и сделает кожу под мышками сухой и свежей.
Крепкий черный или зеленый чай. В чайных листьях содержатся танины — природные вещества, которые сужают поры и уменьшают потоотделение. Чтобы приготовить средство от пота, заварите 1–2 пакетика чая в 100 мл кипятка и дайте остыть. Смочите ватный диск в напитке и сделайте компресс под мышками на 10 минут. Чтобы проблема интенсивного потоотделения больше не беспокоила вас, повторяйте процедуру каждый день.
Лимонный сок. Лимон будет не только устранять неприятный запах пота, но и действовать как естественный антисептик. Выжмите немного свежего сока на ватный диск и нанесите на сухую кожу под мышками. Лимонный сок также дает легкий отбеливающий эффект. Но его не рекомендуется использовать сразу после бритья или для чувствительной кожи. Такое средство лучше всего наносить утром перед выходом на улицу.