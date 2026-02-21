- Дата публикации
Смогло бы выжить человечество, если бы динозавры не вымерли
Сохранение господства динозавров могло заблокировать эволюционный скачок млекопитающих, сделав появление человечества практически невозможным.
Выживание динозавров лишило бы млекопитающих шанса на развитие, а человека возможности появиться как вид.
Об этом пишет издание Khoahocdoisong.vn.
Динозавры остаются экологическими правителями. Если бы их не уничтожили, они, вероятно, продолжали доминировать в пищевых цепях, занимая ведущее место в большинстве наземных экосистем.
Млекопитающие пытались процветать. Существование больших хищных динозавров, вероятно, тормозило эволюцию млекопитающих, усложняя для них достижение тех размеров и разнообразия, которые у них есть сегодня.
Люди могли бы никогда не появиться. Если бы млекопитающие не взорвались после мелового периода, ветвь приматов имела бы мало шансов эволюционировать, а это означало бы, что люди могли бы никогда не существовать.
Со временем динозавры становились умнее. Некоторые теории предполагают, что меньшие хищные динозавры, такие как троодон, могли эволюционировать и стать умнее, если бы еще десятки миллионов лет для развития.
Экосистемы Земли совсем другие. Растения, климат и ландшафты, возможно, были сформированы пищевыми и миграционными повадками динозавров, создавая среду, непривычную для современных людей.
Птицы могут быть только второстепенной ветвью. Поскольку птицы являются прямыми потомками динозавров, продолжительное выживание их предков могло помешать им стать такой широко распространенной группой животных, какой они сегодня.
Технологическую цивилизацию сложно сформировать. Даже если бы люди появились, сосуществование с гигантскими и опасными динозаврами могло помешать развитию сельского хозяйства, городов и технологий.
Земля имеет «давний доисторический» вид. Мир без вымирания динозавров мог быть странной смесью древних джунглей, гигантских существ и эволюционных последовательностей, совершенно отличающихся от реальной истории.
