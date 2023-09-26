Смородина будет величиной с черешню: что нужно вносить под кусты в сентябре

Часто садоводы не придают большого значения осенней подкормке смородины, а зря. Ибо когда внести удобрения под смородину осенью, это повысит урожай на 40%, и ягоды будут величиной с черешню. Чем прикормить смородину в сентябре-октябре, чтобы получить крупные ягоды и большой урожай – читайте дальше.

Чем подкормить смородину осенью, чтобы были очень большие ягоды

Смесь аммофоса и сульфата калия. Это лучшие удобрения для того, чтобы подкормить кусты смородины осенью. Их нужно вносить сухими. На один килограмм аммофоса необходимо взять полкило сульфата калия. Под каждый куст следует рассыпать 4-5 столовых ложек смеси удобрений. Некоторые садоводы разводят 2 столовых ложки сульфата калия в 10 литрах воды для полива кустов.

Это лучшие удобрения для того, чтобы подкормить кусты смородины осенью. Их нужно вносить сухими. На один килограмм аммофоса необходимо взять полкило сульфата калия. Под каждый куст следует рассыпать 4-5 столовых ложек смеси удобрений. Некоторые садоводы разводят 2 столовых ложки сульфата калия в 10 литрах воды для полива кустов. Органические удобрения. Возле смородины нужно обязательно разбрасывать ведро компоста или перегноя и рассыпать пол литра древесной золы. Не стоит возле кустов разбрасывать свежий навоз, поскольку это может их сжечь.

Возле смородины нужно обязательно разбрасывать ведро компоста или перегноя и рассыпать пол литра древесной золы. Не стоит возле кустов разбрасывать свежий навоз, поскольку это может их сжечь. Картофельная шелуха. Вместо перегноя можно использовать шелуху из картофеля. Его следует разбрасывать вокруг кустов, а затем прикрыть слоем опилок или перегноя. Это позволит подпитить почву, сохранить влагу вокруг кустов. А еще позволит предотвратить рост сорняков.

Вместо перегноя можно использовать шелуху из картофеля. Его следует разбрасывать вокруг кустов, а затем прикрыть слоем опилок или перегноя. Это позволит подпитить почву, сохранить влагу вокруг кустов. А еще позволит предотвратить рост сорняков. Дрожжи. Для приготовления подкормки нужно взять 100 г свежих или 30 г сухих дрожжей. И развести продукт в одном литре воды. Для того, чтобы удобрение быстрее забродило, в смесь нужно добавить 0,5 стакана сахара и все тщательно перемешать. Необходимо, чтобы сахар и дрожжи растворились в воде. После этого в приготовленную смесь следует добавить 4 литра теплой воды и оставить в темном месте на несколько суток. Каждый день нужно тщательно помешивать подкормку. Полученные удобрения необходимо разделить на равные части по одному литру. Каждую литру развести в 9 литрах чистой воды. Таким образом, следует поливать кусты смородины в теплую сухую погоду, по 3-5 литров смеси на 1 куст.

Раньше мы писали, каким копейчанам средством нужно обработать огород, чтобы получить в следующем сезоне большой урожай.

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