Смородина будет величиной с черешню: что нужно вносить под кусты в сентябре

Чем подкормить смородину осенью, чтобы получить крупные ягоды: секреты дачников.
Часто садоводы не придают большого значения осенней подкормке смородины, а зря. Ибо когда внести удобрения под смородину осенью, это повысит урожай на 40%, и ягоды будут величиной с черешню. Чем прикормить смородину в сентябре-октябре, чтобы получить крупные ягоды и большой урожай – читайте дальше.
Чем подкормить смородину осенью, чтобы были очень большие ягоды
- Смесь аммофоса и сульфата калия. Это лучшие удобрения для того, чтобы подкормить кусты смородины осенью. Их нужно вносить сухими. На один килограмм аммофоса необходимо взять полкило сульфата калия. Под каждый куст следует рассыпать 4-5 столовых ложек смеси удобрений. Некоторые садоводы разводят 2 столовых ложки сульфата калия в 10 литрах воды для полива кустов.
- Органические удобрения. Возле смородины нужно обязательно разбрасывать ведро компоста или перегноя и рассыпать пол литра древесной золы. Не стоит возле кустов разбрасывать свежий навоз, поскольку это может их сжечь.
- Картофельная шелуха. Вместо перегноя можно использовать шелуху из картофеля. Его следует разбрасывать вокруг кустов, а затем прикрыть слоем опилок или перегноя. Это позволит подпитить почву, сохранить влагу вокруг кустов. А еще позволит предотвратить рост сорняков.
- Дрожжи. Для приготовления подкормки нужно взять 100 г свежих или 30 г сухих дрожжей. И развести продукт в одном литре воды. Для того, чтобы удобрение быстрее забродило, в смесь нужно добавить 0,5 стакана сахара и все тщательно перемешать. Необходимо, чтобы сахар и дрожжи растворились в воде. После этого в приготовленную смесь следует добавить 4 литра теплой воды и оставить в темном месте на несколько суток. Каждый день нужно тщательно помешивать подкормку. Полученные удобрения необходимо разделить на равные части по одному литру. Каждую литру развести в 9 литрах чистой воды. Таким образом, следует поливать кусты смородины в теплую сухую погоду, по 3-5 литров смеси на 1 куст.
Раньше мы писали, каким копейчанам средством нужно обработать огород, чтобы получить в следующем сезоне большой урожай.
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