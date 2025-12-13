Сможете ли найти пять подарков за 12 секунд: визуальная головоломка для самых внимательных

Визуальный тест на внимательность / © www.freepik.com/free-photo

Во время рождественских и новогодних праздников настроение создают не только елочные огоньки и аромат горячей выпечки, но и маленькие развлечения, например, тест на внимательность.

Взгляните на рисунок внизу. Перед вами иллюстрация уютной праздничной гостиной, где художник спрятал пять небольших подарков. На первый взгляд сцена кажется понятной, но поставьте таймер и задача превратится в настоящий вызов. Попытайтесь найти все пакеты за 12 секунд.

Визуальный тест на внимательность / © Mixnews

Как правильно выполнять задание

В центре композиции — комната со многими деталями: гирлянды, подушки, праздничная игрушка и даже дремлющая собака. Именно большое количество маленьких элементов делает поиск сложнее, ведь некоторые подарки аккуратно встроены в декор, другие спрятаны у краев иллюстрации.

Советы для более быстрого поиска.

Начните со внешних краев изображения, часто объекты скрывают по периметру.

Ищите неестественные прямоугольные формы среди округлых элементов.

Пройдите взглядом ряд за рядом, как в тетради, так проще, не пропустите ни одной детали.

Ответ на тест

Если время вышло и найдены не все подарки, не стоит расстраиваться. Внизу вы можете найти изображение с подсказками. Просто посмотрите на участки, которые вы пропустили, и сравните с замеченными ранее деталями.