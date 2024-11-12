В начале или в конце приготовления: когда нужно солить холодец, чтобы он имел идеальный вкус

Даже опытные повара не всегда могут дать правильный ответ на этот вопрос.

Рассказываем, ссылаясь на материал Ukr.Media, когда нужно солить холодец – в начале или в конце приготовления.

Когда нужно солить холодец, чтобы он был необыкновенно вкусным

Обычно холодец варят шесть-восемь часов, поэтому опытные хозяйки не добавляют соль сразу. Ведь во время длительного приготовления вода улетучивается, даже если блюдо варится на очень медленном огне. Итак, если посолить бульон сразу, он в конце приготовления может быть пересоленным.

А если добавить в бульон воды, чтобы улучшить его вкус, то холодец не застынет.

Впрочем, блюдо не рекомендовано солить и в конце приготовления, потому что мясо не успеет просолиться, тогда холодец получится недосоленным и безвкусным. Поэтому рекомендуется солить бульон за полтора часа до готовности. Этого времени хватит для того, чтобы мясо хорошо просолилось, а испарение воды не повлияло на вкус бульона.

Сколько нужно добавлять соли в холодец, чтобы вкус был сбалансированным? Профессиональные повара рекомендуют добавлять полторы чайные ложки соли на каждые 2 литра бульона и килограмм мяса. Соль следует использовать крупную, чтобы не пересолить бульон и мясо.

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