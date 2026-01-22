Снег на самом деле не белый: эксперты удивили объяснением

Снег / © iStock

Снежинки являются крошечными кристалликами льда, который, как и вода, выглядит прозрачным. Почему же тогда снег кажется белым?

Ответы экспертов изданию Popular Science могут удивить.

Старший цифровой метеоролог приложения The Weather Channel и Weather.com Джонатан Беллес отметил, что снег является совокупностью снежинок — частицы льда, к которой при падении примерзает все больше и больше крошечных кусочков водяного пара и которая приобретает шестиугольную форму.

Благодаря своей сложной кристаллической форме, снежинки отражают свет почти как зеркало, и это делает снег белым.

Директор Национального центра данных о снеге и льде в Боулдере (штат Колорадо) Марк Серрезе объяснил, что белый цвет снега связан с солнечным светом, который излучает все цвета видимого спектра: красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый, индиго и фиолетовый.

Когда эти цвета попадают на снег, каждый многогранный ледяной кристалл, или снежинка, рассеивает цвета, как крошечная призма. Наши глаза воспринимают смесь этих цветов как белый цвет.

Каких цветов бывает снег?

Эксперты отметили, что снег не всегда бывает белым.

«Песчинки могут сделать снег немного золотисто-коричневым, также снег может приобрести красный оттенок, когда в воздухе или на земле есть ржавчина, или даже бактерии или водоросли», — отметил Джонатан Беллес.

В высокогорных, заснеженных районах, таких как горы Сьерра-Невада в Калифорнии, Французские и Итальянские Альпы, а также Гималаи в Азии встречаются пятна красного снега, который является результатом жизнедеятельности Chlamydomonas nivalis — вида холодолюбивых зеленых водорослей, которые процветают в ледяной воде.

Красный цвет происходит от ярко-красного каротиноидного пигмента, который действует как солнцезащитный крем, защищая зеленый хлорофилл водорослей от вредных ультрафиолетовых лучей и придавая снегу розовый или красноватый цвет.

В Антарктиде помет пингвинов часто окрашивает снег в розовый цвет из-за пигментов из пищи, которую они едят, в частности криля.

Голубой оттенок ледников, который часто можно увидеть в таких местах, как Исландия и Аляска, возникает потому, что толстый, плотный лед поглощает более длинные волны света, такие как красный и желтый, и рассеивает более короткие синие волны обратно к нашим глазам.

Что влияет на вид снега

На вид снега часто влияют облака. По словам Марка Серрезе, они могут способствовать образованию сурового и опасного зимнего погодного явления, при котором почти невозможно отличить снег от неба.

Низко расположенные слоистые облака, которые покрывают небо, как простыня, и покрытая снегом поверхность будут отражать свет одинаково, полностью нарушая восприятие глубины. Это часто называют «плоским светом», что означает рассеянный свет, который устраняет тени, делая все однородным.

Существует также так называемая снежная слепота.

«Представьте себе снежинки как крошечные частицы разбитого зеркала, слипшиеся вместе. Посветите фонариком на эти части, и вы ослепнете. Когда солнечный свет попадает на все эти отдельные снежинки, он рассеивает этот свет прямо обратно на вас», — говорит Беллес.

Способность снега отражать солнечное ультрафиолетовое излучение является причиной того, что вы также можете получить сильные солнечные ожоги во время катания на лыжах или на улице в снегу. Поэтому стоит носить солнцезащитные очки и использовать солнцезащитный крем для защиты от ультрафиолетового излучения.

Так что на самом деле одеяло свежего белого снега на самом деле содержит все цвета радуги. Эти цвета просто кажутся чистым белым.

