Снижение платежей за электричество: двадцать способов, которые помогут экономить

Платежки за свет в последнее время удивляют многих украинцев своими размерами. Но есть несколько способов, которые помогут экономить электроэнергию.

Необязательно ограничивать себя в привычном образе жизни, чтобы снизить затраты на электроэнергию. Можно просто научиться тратить ее более эффективно, запомнив несколько простых правил введения домашнего хозяйства.

Готовя еду на плите, выбирайте правильный размер камфорки. Тепло используется наиболее оптимально, когда размер дна кастрюли и комфорки совпадают. Также присмотритесь к своей посуде. Кастрюли с ровным дном и плотно прилегающей крышкой также помогают экономить.

Рекомендуется использовать остаточное тепло от плиты или духовки. Готовить блюда лучше небольшого количества жидкости в закрытой емкости.

Не забывайте удалять накипь в электрочайнике. Накипь отличается малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленнее, электроэнергии расходуется больше.

Кипятите столько воды в чайнике, сколько вам нужно сейчас. Если вы каждый раз набираете полный чайник, вы будете тратить больше электроэнергии.

Холодильник и плита – плохие соседи. Из-за теплоотдачи плиты холодильник сильнее нагревается и потребляет больше электроэнергии, чтобы охладиться. По этой же причине не следует устанавливать холодильник у батареи отопления или под прямым солнечным светом.

Открывайте ненадолго морозильное отделение и кладите туда только хорошо охлажденные продукты. Если там появляется лед, регулярно ее размораживайте. Толстый слой льда ухудшает охлаждение, поэтому потребление электроэнергии увеличивается.

Если вещи слегка загрязнены, следует выбирать режим стирки стиральной машиной с низкой температурой и без предварительной стирки. Не рекомендуется превышать нормы максимальной загрузки белья, но и избегайте неполной загрузки: в таком случае перерасход электроэнергии может составлять 10-15%, а если выбрать неправильный режим стирки — до 30%.

Содержите в чистоте осветительные приборы и окна, ведь любые загрязнения, в том числе и пыль, снижает эффективность освещения на 10-30%, что способствует более раннему включению искусственного света и увеличивает количество осветительных приборов. Также лучше использовать местное освещение (торшеры, бра, настольные лампы), а общее освещение понижать либо выключать.

Не следует оставлять освещение или электроприборы включенными в пустых помещениях. Уходя, всегда гасите свет.

Очень важно вовремя чистить пылесборник и изменять фильтр в пылесосе. Если они будут забиты пылью, это усложнит работу прибора, снизит тягу воздуха и увеличит энергопотребление. На уборку одной и той же площади уйдет больше времени.

Всегда настраивайте технику на режим энергосбережения. Например, если правильно настроить персональный компьютер, можно использовать вдвое меньше электроэнергии. Если вы не пользуетесь определенным временем приборами, их лучше вообще отключать от сети.

По возможности замените "старую" технику более новой. Современные приборы часто обходятся меньшим количеством электроэнергии.

Если использовать специальные приборы. К примеру, если вы хотите приготовить кофе, лучше использовать кофеварку, ведь в турке на электроплите это займет больше времени.

По возможности перейдите на многотарифный учет электроэнергии, когда потребление электроэнергии ночью экономнее. Можно использовать стиральную или посудомоечную машину в ночные часы.

Используйте энергосберегающие лампы. Они потребляют на 80% меньше электроэнергии, чем традиционные лампы накаливания, а еще служат в 8-10 раз дольше.

Установка автоматического управления освещением с помощью датчиков может также помочь. Такие системы способны самостоятельно включать и выключать освещение или даже изменять его интенсивность в зависимости от вашего желания с помощью датчиков, реагирующих на свет, движение, звук.

Для экономии электроэнергии также рекомендуется использовать бытовые приборы высокого класса энергоэффективности (А, А+, А++).

Читайте также: