- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 2 мин
Снова в моде: какие стрижки из прошлого станут главными трендами осенью и зимой 2025-2026
Новый холодный сезон обещает много интересных решений — от смелых коротких стрижек до романтических многоуровневых форм. Главными акцентами будут природность, легкость и индивидуальный стиль.
Мир красоты не стоит на месте, и уже сейчас стилисты определили, какие стрижки будут на пике безумной популярности осенью и зимой 2025/2026. Некоторые из них были очень популярны несколько десятилетий назад, а теперь снова вернулись в моду, но уже в новых вариациях. Эти прически сочетают удобство, женственность и современный шарм, позволяя женщинам выглядеть стильно каждый день.
Удлиненный боб с мягкой текстурой
Боб остается любимцем модниц всего мира, но осенью он получит новое «звучание» — с легкими неровными срезами, создающими эффект динамичности и легкой игривости. Удлиненные пряди такой стрижки мягко обрамляют лицо, придавая образу элегантности и совершенной красоты.
Каскад с естественными волнами
Классический каскад возвращается на модный олимп, но теперь без чрезмерного филирования. Вместо этого добавляется текстура и многослойность. Стрижка имеет максимально естественный вид и хорошо сочетается с легкими волнами, которые в этот холодный сезон будут в трендах.
Ультракороткая пикси
Смелый выбор для тех, кто любит выделяться и желает кардинально изменить образ. В новом сезоне пикси будет совмещать асимметричные срезы и объем на макушке. Такая стрижка выглядит молодежно и подходит к любому стилю одежды. Однако женщинам с круглой или квадратной формой лица не следует выбирать такую прическу, потому что она может придать лишнюю полноту.
Удлиненная каре с челкой
Каре не сдает своих позиций уже много десятилетий. На этот раз акцент делается на густой прямой или косой челке. Сочетание четких линий и мягких срезов делает стрижку универсальной, она подходит как для офисного или повседневного аутфита, так и к вечернему образу.
«Итальянка» в современном стиле
Эта многоуровневая стрижка, которая когда-то была очень популярна во всем мире, снова возвращается в моду. Ее особенность в современной вариации — это плавные переходы, придающие волосам динамики, легкости и экстраординарный объем.
Естественная длина с легким филированием
Для тех, кто не хочет расставаться с длинными волосами, стилисты советуют минимальные перемены. Можно сделать по длине своих локонов легкое филирование для создания движения и природного объема. Главный акцент должен быть на ухоженности и естественном блеске волос.