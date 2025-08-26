Снова в моде: какие стрижки из прошлого станут главными трендами осенью и зимой 2025-2026

Какие трендовые стрижки этой осени-зимы / © www.freepik.com/free-photo

Мир красоты не стоит на месте, и уже сейчас стилисты определили, какие стрижки будут на пике безумной популярности осенью и зимой 2025/2026. Некоторые из них были очень популярны несколько десятилетий назад, а теперь снова вернулись в моду, но уже в новых вариациях. Эти прически сочетают удобство, женственность и современный шарм, позволяя женщинам выглядеть стильно каждый день.

Удлиненный боб с мягкой текстурой

Какие трендовые стрижки этой осени-зимы / © Фото из открытых источников

Боб остается любимцем модниц всего мира, но осенью он получит новое «звучание» — с легкими неровными срезами, создающими эффект динамичности и легкой игривости. Удлиненные пряди такой стрижки мягко обрамляют лицо, придавая образу элегантности и совершенной красоты.

Каскад с естественными волнами

Какие трендовые стрижки этой осени-зимы

Классический каскад возвращается на модный олимп, но теперь без чрезмерного филирования. Вместо этого добавляется текстура и многослойность. Стрижка имеет максимально естественный вид и хорошо сочетается с легкими волнами, которые в этот холодный сезон будут в трендах.

Ультракороткая пикси

Какие трендовые стрижки этой осени-зимы / © Mixnews

Смелый выбор для тех, кто любит выделяться и желает кардинально изменить образ. В новом сезоне пикси будет совмещать асимметричные срезы и объем на макушке. Такая стрижка выглядит молодежно и подходит к любому стилю одежды. Однако женщинам с круглой или квадратной формой лица не следует выбирать такую прическу, потому что она может придать лишнюю полноту.

Удлиненная каре с челкой

Какие трендовые стрижки этой осени-зимы / © Mixnews

Каре не сдает своих позиций уже много десятилетий. На этот раз акцент делается на густой прямой или косой челке. Сочетание четких линий и мягких срезов делает стрижку универсальной, она подходит как для офисного или повседневного аутфита, так и к вечернему образу.

«Итальянка» в современном стиле

Какие трендовые стрижки этой осени-зимы

Эта многоуровневая стрижка, которая когда-то была очень популярна во всем мире, снова возвращается в моду. Ее особенность в современной вариации — это плавные переходы, придающие волосам динамики, легкости и экстраординарный объем.

Естественная длина с легким филированием

Какие трендовые стрижки этой осени-зимы / © Фото из открытых источников

Для тех, кто не хочет расставаться с длинными волосами, стилисты советуют минимальные перемены. Можно сделать по длине своих локонов легкое филирование для создания движения и природного объема. Главный акцент должен быть на ухоженности и естественном блеске волос.