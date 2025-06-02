ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Снова в моде: летом 2025 года все стильные девушки будут носить эти джинсы с начала 2000-х годов

Джинсы — самая универсальная вещь в гардеробе современной девушки. Узнайте, какой тренд денима вернулся в моду с начала 2000-х годов. Возможно, пора доставать их из шкафа.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какие джинсы в моде 2025 года

Какие джинсы в моде 2025 года / © unsplash.com

Джинсы можно носить как на вечеринку, если совместить их с ярким топом, так и на романтическое свидание, если добавить нежную блузу. Существует множество вариантов денима, но один будет особенно актуален этим летом. Речь идет о буткате (bootcut).

Этот крой оживил известный американский рэпер Кендрик Ламар, выступивший во время перерыва Супербоула в джинсах бренда Celine.

Джинсы буткаты из линейки Levi’s / © Фото из открытых источников

Джинсы буткаты из линейки Levi’s / © Фото из открытых источников

Интересно, что такой фасон впервые появился далеко не в начале 2000-х, а в 1970-х. Главной особенностью джинсов буткат можно назвать тот факт, что они несколько расширяются от колен, но не так сильно, как классический клеш.

Такой фасон извлекает силуэт, придает стройности, а потому подходит практически всем. Но чрезвычайно важно правильно подобрать длину брюк: она должна достигать обуви, однако не тянуться по полу.

Выбирая цвет, всегда ставьте на классику. Черный, синий или голубой оттенки лучше всего сочетаются с любыми другими предметами гардероба.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie