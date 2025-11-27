Собака беспрерывно росла: пара приобрела крошечного бигля, но что-то пошло не так (фото)

Крошечная собачка, когда начала расти, оказалась совсем не биглем / © Newsweek

Реклама

Пара из Питтсбурга, штат Пенсильвания в США, решила завести новую собаку и искала щенка породы бигль на различных площадках, пытаясь сэкономить средства. Им удалось найти взлелеянного в мечтах щенка, однако со временем они поняли, что что-то пошло не так.

Семейной паре удалось найти щенка среди объявлений в Facebook, где они выложили за него всего 300 долларов, что гораздо меньше, чем хотят на профессиональных площадках. Историю своих родителей рассказал Карл Унггой в TikTok.

Натолкнувшись на объявление, пара договорилась с продавцом о живой встрече, однако условия сложились так, что родители Карла не могли тщательно рассмотреть щенка. При этом тревожным сигналом стало то, что продавец очень спешил, как отметил парень в комментарии для издания Newsweek.

Реклама

«Когда они туда приехали, мужчина вышел из машины, держа щенка, и сразу подошел к окнам моего отца. Дрожа, он спросил моего папу, все ли хорошо, будто спешил», — отметил Карл.

К тому же когда отец передал деньги, продавец их даже не считал. Счастливая пара не заметила ничего подозрительного, поскольку им удалось найти вожделенную собаку и еще сэкономить средства.

Когда все пошло не так

После возвращения домой щенку дали имя Белла. В первые месяцы все было прекрасно и щенок выглядел так, как и другие бигли. Однако через некоторое время родители начали беспокоиться, поскольку любимица непрерывно росла.

Щенок оказался собакой породы кунхаунд / © Newsweek

В конце концов выяснилось, что Белла — совсем не бигль, а скорее кунхаунд.

Реклама

Несмотря на это, семья обожает свою любимицу и счастлива, что собака растет у них. Белла покорила сердца как родителей, так и самого Карла, поэтому они не жалуются, а лишь наблюдают за тем, как меняется щенок.

История стала популярной среди пользователей TikTok и собрала там более 160 тысяч избраний и еще более 1000 комментариев.

«Честно говоря, она действительно походила на бигля, когда была щенком», — отметил один из пользователей.

Другая комментатор обратила внимание, что щенок был размером со взрослого бигля в момент, когда семья его приютила.

Реклама

Напомним, владелица таксы по кличке Болилло была уверена, что ее любимец останется маленьким, однако собака выросла до верхней границы стандарта породы и удивила даже ветеринара.