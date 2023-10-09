Собака больше не сходит в туалет дома: ветеринары рассказали, что нужно сделать

Наши друзья поменьше приносят немало радости и положительных эмоций. Но у каждой собаки свой характер, поэтому иногда бывает трудно приучить ее ходить в туалет на улице.

Следует обратить внимание, что иногда недержание мочи у собак связано с определенными болезнями или физическими особенностями. Поэтому сначала нужно исключить такую возможность. Напомним, что ранее мы рассказывали, о породах собак, которым зимой точно понадобится одежда.

Если же собака вполне здорова, ее поведение можно корректировать. Такие проблемы следует решать с кинологом. Часто бывает, что собаке не хватает внимания хозяина и она пытается получить ее таким способом.

Также ветеринары рекомендуют обратить внимание на то сколько времени вы проводите на свежем воздухе. Установленная норма – от 20 до 60 минут. Зимой и в холодную погоду можно гулять меньше или одеть собаку. Так вам не придется сокращать время прогулки, но и здоровье вашего любимца не будет подвергаться опасности.

Очень важно, чтобы прогулки совершались по расписанию. Так вы приучите собаку к туалету на улице в определенное время дня. Ветеринары утверждают, что гулять с четырехлапым другом нужно не менее двух раз в день: утром и вечером. Но иногда мочевой пузырь собак требует еще одной, короткой (не более 10 минут) прогулки днем.

Не стоит ругать любимца, если он оставил "лужу" в доме. Так ситуацию вы можете только усугубить. После такого животное будет постоянно опорожняться дома.

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