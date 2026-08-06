Собака или пес: как правильно назвать любимца на украинском

Собака или пес / © unsplash.com

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И «собака», и «пес» – нормативные украинские слова. Собака — общее название домашнего животного семьи собачьих, а пес — слово мужского рода, которое словарь подает как синоним к собаке. Поэтому называть своего любимца собакой не ошибкой или русизмом. Слово «пес» тоже вполне правильно.

Что означает слово «собака» в словаре

В словарной статье «собака» – это домашнее животное семьи собачьих. Для слова зафиксирован преимущественно мужской и реже женский род.

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Здесь следует понимать, что грамматический род слова не определяет пол каждого конкретного животного. Поэтому можно сказать «эта собака» или «эта собака» — в зависимости от контекста и того, о ком идет речь.

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Когда уместно сказать «пес»

«Пес» — это уже существительное мужского рода со значением «то же, что собака». В предложении его согласовывают как существительное мужского рода: «Во дворе живет великий пес».

Слово «пес» не отменяет нейтрального слова «собака»: оба варианта верны. Уменьшенную форму «песик» уместно оставить для неформального общения, а не выдавать за единственное правильное название.

Какого рода слово «собака» и говорит ли это о полу животного

Слово «собака» имеет особенность. Словари фиксируют его преимущественно как существительное мужского рода, а также реже женского. Это объясняет, почему нормативны различные согласования, например: «собака прибежал» и «собака прибежала».

В то же время грамматическая характеристика слова не является описанием пола животного. Если нужно точно указать, о ком идет речь, можно сказать «самец собаки» или «самка собаки».

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Как назвать любимца в нейтральном тексте и разговоре

Выбор слова зависит от ситуации:

«собака» - нейтральное общее название животного;

"пес" - нормативный синоним к слову "собака";

«песик» — ласкающая форма, уместная в личном разговоре;

"самец собаки" и "самка собаки" - нейтральные формулировки, когда важно указать пол.

Каких языковых мифов лучше избегать

Не стоит объявлять «собаку» неправильным словом только потому, что в определенном контексте более естественно звучит «пес». Оба названия зафиксированы словарями и относятся к нормативной украинской лексике.

Так же не следует делать вывод о полу животного только из грамматического рода слова. Корректность определяет не категорический запрет одного варианта, а значение, контекст и согласование в предложении.

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