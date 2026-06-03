Собака встречает вас с игрушкой в зубах: что на самом деле означает эта привычка

Собака / © Associated Press

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Многие владельцы собак замечали, что их любимцы встречают хозяев у дверей не только радостным вилянием хвоста, но и игрушками, тапочками или другими предметами в зубах. Эксперты объясняют: такое поведение имеет как естественное, так и приобретенное происхождение.

Об этом сообщило издание Express.

Обсуждение этой привычки набрало популярность после сообщения одного из пользователей Reddit, который рассказал, что его собака каждый раз приносит игрушку, когда кто-то из членов семьи возвращается домой. Владелец поинтересовался, таким образом животное приглашает к игре, хвастается своей находкой или пытается что-то сообщить.

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Специалисты службы ухода за домашними животными в штате Висконсин отмечают, что такое поведение является положительным сигналом. По их мнению, оно может быть связано с древними инстинктами собак. В природе волки и дикие собаки переносили добычу в логово или прятали запасы пищи, поэтому привычка приносить предметы считается своеобразным отголоском охотничьего поведения.

В то же время ветеринары отмечают, что значительную роль сыграло и селекционное разведение. В частности, ретриверов выводили для того, чтобы они осторожно приносили добычу охотникам, а некоторые породы терьеров — для борьбы с мелкими вредителями. Именно поэтому «такое поведение, связанное с переносом добычи, может символизировать гордое вытягивание убитого животного из-под земли».

Однако эксперты считают, что важным фактором является и реакция самих хозяев. Когда собака приносит игрушку, люди часто отвечают похвалой, ласковыми словами или вниманием. Животное запоминает положительную реакцию и повторяет действия, которые помогают получить одобрение и дополнительное общение.

В комментариях к обсуждению владельцы собак также поделились собственными наблюдениями. Одни считают, что питомцы просто ищут способ выплеснуть радость и волнение, другие связывают это с дрессировкой, во время которой собак приучали брать игрушки вместо того, чтобы прыгать на людей.

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Напомним, ранее кинолог рассказал, как правильно отучить собаку тянуть поводок и объяснил, почему возникает такое поведение.

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