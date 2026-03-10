Собаки для семьи с детьми: эксперты назвали 6 наименее агрессивных пород

Мопс / © Unsplash

Выбор собаки для семьи — ответственное решение, и один из ключевых критериев — характер животного. Ветеринары определили породы, которые отличаются дружелюбием, спокойным темпераментом и хорошо ладят с детьми.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты отмечают: ни одна порода не гарантирует абсолютного отсутствия агрессии. По словам доктора ветеринарной медицины Эйми Уорнер, темперамент собаки формируется под влиянием генетики, ранней социализации, дрессировки и условий содержания. В то же время некоторые породы исторически имеют репутацию более ориентированных на человека и семейный образ жизни.

В перечень наименее агрессивных собак, рекомендованных ветеринарами и высоко оцененных Американским кинологическим клубом (AKC), вошли шесть пород.

Лабрадор-ретривер

Одна из самых популярных семейных пород. Лабрадоры известны терпеливостью, желанием угодить хозяину и способностью быстро адаптироваться к жизни с детьми. При регулярных физических нагрузках они демонстрируют стабильный и дружелюбный характер. Средняя продолжительность жизни — 11-13 лет.

Ньюфаундленд

Несмотря на большие размеры, эти собаки обладают спокойным и ласковым темпераментом. Раньше их использовали в качестве спасателей на воде. Ветеринары отмечают их преданность и терпеливость к детям. Живут в среднем 9-10 лет.

Мопс

Небольшая порода-компаньон, которую исторически не использовали для охраны или охоты. Мопсы ориентированы на общение с людьми, игривы и обычно не проявляют агрессии. В то же время эксперты советуют учитывать их склонность к проблемам с дыханием и перегреву. Продолжительность жизни — 13-15 лет.

Виппет

Хотя эта порода известна скоростью, в домашних условиях уиппеты ведут себя спокойно и нежно. Они чувствительны к атмосфере в семье, редко лают и хорошо реагируют на мягкое обучение. Средняя продолжительность жизни — 12-15 лет.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Порода с историей компаньона при королевских дворах. Отличается ласковостью, стремлением быть рядом с хозяином и способностью находить общий язык с детьми и другими животными. Живет обычно 12-15 лет.

Золотистый ретривер

Эту породу выводили для охоты с акцентом на мягкое поведение и контролируемость. Золотистые ретриверы отличаются терпеливостью, умом и доброжелательностью, что делает их популярным выбором для семей с детьми. Продолжительность жизни — 10-12 лет.

Напомним, некоторые породы собак требуют значительно меньше внимания к уходу и физических нагрузок. Эксперт назвал четыре варианта, которые подходят даже для небольших квартир.